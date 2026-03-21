Virtus, Jakovljevic: «A Reggio Emilia serviranno carattere e determinazione»

La Virtus Olidata Bologna si prepara a tornare in campo domenica 22 marzo alle ore 19.30 sul parquet del PalaBigi contro Una Hotels Reggio Emilia, in una sfida delicata del campionato di Lega Basket Serie A.

Il match sarà trasmesso in diretta su LBA TV, Sky Sport Basket e in radiocronaca su Nettuno Bologna Uno. A dirigere l’incontro saranno S. Lanzarini, C. Borgo e M. Attard.

In casa bianconera resta indisponibile Alessandro Pajola, mentre arrivano segnali positivi dall’infermeria: tornano tra i disponibili Luca Vildoza, Daniel Hackett, Francesco Ferrari e Momo Diouf, elementi che potranno dare profondità e qualità alle rotazioni virtussine.

LE DICHIARAZIONI PRE-PARTITA.

Alla vigilia della sfida, l’assistant coach della Virtus Nenad Jakovljevic ha presentato così la partita:

«Reggio Emilia arriva a questa partita dopo un periodo di sei vittorie nelle ultime sette gare di campionato. Hanno dimostrato di saper usare diverse difese e convertirle in buone scelte offensive: Reggio Emilia ha una buona distribuzione delle opzioni in attacco in termini di pick and roll dinamico ma soprattutto gioco in post basso, che all’andata abbiamo patito particolarmente. Di conseguenza il nostro piano partita inizia dal fermare questi due punti forti dell’attacco di Reggio, andando poi ad attaccare quelle che possono essere le loro lacune difensive. Andiamo al PalaBigi per giocare con carattere, determinazione, lottando per ogni singolo possesso».

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