La Virtus fa sua Gara-1: battuta Trento 102-71

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 102-71 (32-21, 55-32; 69-46)

Virtus Bologna: Vildoza 5, Baiocchi 0, Edwards 21, Niang 4, Alston 21, Hackett 12, Ferrari 8, Diarra 3, Jallow 7, Diouf 2, Akele 5, Yago 14. Coach Jakovljevic.

Vildoza 5, Baiocchi 0, Edwards 21, Niang 4, Alston 21, Hackett 12, Ferrari 8, Diarra 3, Jallow 7, Diouf 2, Akele 5, Yago 14. Coach Jakovljevic. Dolomiti Energia Trento: Steward 11, Jones 0, Niang 6, Jogela 9, Forray 0, Airhienbuwa 4, Mawugbe 10, Aldridge 2, Jakimovski 3, Bayehe 15, Hassan 4, Battle 7. All: Cancellieri

Steward 11, Jones 0, Niang 6, Jogela 9, Forray 0, Airhienbuwa 4, Mawugbe 10, Aldridge 2, Jakimovski 3, Bayehe 15, Hassan 4, Battle 7. All: Cancellieri Le statistiche complete

Tutto facile per la Virtus Olidata Bologna, che si aggiudica Gara 1 dei quarti di finale Play-Off battendo la Dolomiti Energia Trentino per 102-71. Nonostante le assenze di Pajola e Morgan, la squadra di coach Nenad Jakovljević ha gestito il match con intelligenza fin dai primi minuti.

Con questo successo le V Nere si portano sull’1-0 nella serie e ora puntano a Gara 2, in programma martedì sera alla Virtus Arena alle 20.

LA CRONACA.

Primo Tempo.

Primo quarto positivo per la Virtus Olidata Bologna. Le V Nere, fin dai primi minuti di gara, hanno imposto il proprio ritmo, senza però riuscire a prendere il largo a causa di qualche errore di troppo. Una volta aggiustata la mira, Hackett e compagni sono riusciti a scappare via, chiudendo il primo quarto sul 32-21.

Nel secondo periodo la Virtus ha continuato a macinare punti, alternando gli uomini in campo. Trento, invece, ha faticato contro la solida difesa bianconera – ben guidata da Luca Vildoza – e l’eccessivo individualismo di Battle. All’intervallo lungo la Virtus conduce 55-32.

Secondo Tempo.

Al rientro in campo la Dolomiti Energia ha provato a riaprire la sfida con un break di 10-0. A rispondere per la Virtus ci ha pensato Carsen Edwards, protagonista del contro break che ha riportato le V Nere oltre i venti punti di vantaggio. Difesa aggressiva e attacco organizzato hanno permesso a Bologna di chiudere il terzo quarto avanti di 23 lunghezze.

Il quarto periodo è stato di pura gestione. La sfida, saldamente nelle mani della Virtus, è scivolata via senza problemi, permettendo così alle V Nere di festeggiare la conquista di Gara 1.

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