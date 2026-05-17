BasketVirtus Bologna
La Virtus fa sua Gara-1: battuta Trento 102-71
L’analisi e la cronaca di Gara-1 dei Quarti di Finale Play Off tra Virtus Olidata Bologna e Dolomiti Energia Trento
VIRTUS OLIDATA BOLOGNA – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 102-71 (32-21, 55-32; 69-46)
- Virtus Bologna: Vildoza 5, Baiocchi 0, Edwards 21, Niang 4, Alston 21, Hackett 12, Ferrari 8, Diarra 3, Jallow 7, Diouf 2, Akele 5, Yago 14. Coach Jakovljevic.
- Dolomiti Energia Trento: Steward 11, Jones 0, Niang 6, Jogela 9, Forray 0, Airhienbuwa 4, Mawugbe 10, Aldridge 2, Jakimovski 3, Bayehe 15, Hassan 4, Battle 7. All: Cancellieri
- Le statistiche complete
Tutto facile per la Virtus Olidata Bologna, che si aggiudica Gara 1 dei quarti di finale Play-Off battendo la Dolomiti Energia Trentino per 102-71. Nonostante le assenze di Pajola e Morgan, la squadra di coach Nenad Jakovljević ha gestito il match con intelligenza fin dai primi minuti.
Con questo successo le V Nere si portano sull’1-0 nella serie e ora puntano a Gara 2, in programma martedì sera alla Virtus Arena alle 20.
LA CRONACA.
Primo Tempo.
Primo quarto positivo per la Virtus Olidata Bologna. Le V Nere, fin dai primi minuti di gara, hanno imposto il proprio ritmo, senza però riuscire a prendere il largo a causa di qualche errore di troppo. Una volta aggiustata la mira, Hackett e compagni sono riusciti a scappare via, chiudendo il primo quarto sul 32-21.
Nel secondo periodo la Virtus ha continuato a macinare punti, alternando gli uomini in campo. Trento, invece, ha faticato contro la solida difesa bianconera – ben guidata da Luca Vildoza – e l’eccessivo individualismo di Battle. All’intervallo lungo la Virtus conduce 55-32.
Secondo Tempo.
Al rientro in campo la Dolomiti Energia ha provato a riaprire la sfida con un break di 10-0. A rispondere per la Virtus ci ha pensato Carsen Edwards, protagonista del contro break che ha riportato le V Nere oltre i venti punti di vantaggio. Difesa aggressiva e attacco organizzato hanno permesso a Bologna di chiudere il terzo quarto avanti di 23 lunghezze.
Il quarto periodo è stato di pura gestione. La sfida, saldamente nelle mani della Virtus, è scivolata via senza problemi, permettendo così alle V Nere di festeggiare la conquista di Gara 1.
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook