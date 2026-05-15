Calciomercato Bologna, non solo Galatasaray su Rowe: l’offerta del Chelsea

La sforbiciata da copertina da tre punti di Jonathan Rowe non poteva passare inosservata: il talento del Bologna è ormai sulla bocca di tutti e nelle ultime ore non sono mancate indiscrezioni di calciomercato.

Come riporta Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, le ultime novità arrivano dalla Turchia: nuovi contatti tra l’agente del giocatore e il Galatasaray, intenzionato a ricevere l’ok dell’attaccante per mettere alle strette il Bologna. La proposta? Un ingaggio di circa 3 milioni di euro netti a stagione.

Calciomercato Bologna, il filone Rowe-Galatasaray

Jonathan Rowe è arrivato sotto le Due Torri come l’acquisto più caro nella storia del Bologna. Ben 17 milioni di euro il prezzo del cartellino, ma non solo. Le casse dell’Olympique de Marseille potrebbero arricchirsi ancora: destinati al club altri 2.5 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Un talento cristallino, impossibile non notarlo: 8 reti e 4 assist alla sua prima stagione in rossoblù. Ecco perché alla porta non c’è solo il Galatasaray.

Anche il Chelsea su Rowe: la proposta del club

I rumors provengono anche dalla sua Inghilterra: il Chelsea starebbe pensando di riportare Rowe a Londra, sua città natale. Anche il club inglese starebbe studiando una proposta con l’agente del ragazzo: un’offerta da 35 milioni di euro e un contratto quinquennale da 3.5 milioni di euro l’anno.

La richiesta del Bologna

Quale sarà la volontà del giocatore? Di certo quella del club rossoblù sarà cercare di trattenerlo. Senza ombra di dubbio, Rowe sarebbe uno dei giocatori chiave su cui si baserebbe la prossima stagione del Bologna. Difficile pensare al rilancio della squadra senza di lui, motivo per cui il club, sempre stando a quanto riportato da Il Resto del Carlino, avrebbe fissato la richiesta intorno ai 40 milioni di euro. Cifre alte, sulla scia delle ultime cessioni importanti (vedi Zirkzee, Calafiori e Ndoye), che potrebbero però stuzzicare i club interessati qualora Rowe dovesse partecipare al mondiale.

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