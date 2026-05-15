Chi è Bamba Dieng? Il bomber del Lorient seguito dal Bologna

Tra i tanti rinforzi che il Bologna dovrà portare a casa in questa stagione, un centravanti è una delle maggiori priorità. A prescindere da un eventuale addio di Castro, i rossoblù devono trovare un sostituto al sicuro partente Dallinga. Le piste sono varie una di quelle recentemente emerse porta a Bamba Dieng.

26enne, senegalese del Lorent, è un centravanti che sta facendo bene in Ligue1 e piace ai rossoblù come ad altri club. Conosciamolo meglio.

La carriera di Bamba Dieng

Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Dieng, meglio noto semplicemente come Bamba Dieng, è nato a Pikine, grande città nelle vicinanze delle capitale del Senegal Dakar, il 23 marzo 2000.

Giovanili

Il suo percorso calcistica ovviamente comincia in Patria. Gioca con piccole società nei dintorni di Dakar. Prima nell’Association Sportive et culturelle Sonacons, nella città di Diourbel, e poi a Saly nel Diambars dove completa la sua formazione calcistica.

Olympique Marsiglia

Nel 2020, a 20 anni, quindi va in Francia. A prelevarlo, in prestito, è l’Olympique Marsiglia. In Provenza gioca poco tra prima e seconda squadra. Mette assieme solo 10 presenze condite da un gol e un assist.

Il Marsiglia decide comunque di tenere Dieng e nell’estate del 2021 lo acquista dal Diambars per 400 mila euro.

La prima stagione di Bamba da giocatore completamente dell’OM è positiva. Gioca in Europa e in Conference League, colleziona 36 presenze con 8 reti e e 3 assist (7 gol e 3 assist in campionato, un gol in Conference).

Nella prima metà dell’annata 22/23 resta a Marsiglia. Tudor, nuovo allenatore dei provenzali, non gli dà tanto spazio e fino a gennaio colleziona appena 12 presenze, 2 gol e un assist in poco meno di 300 minuti, senza però mai esordire in Champions League.

Lorient

Della situazione ne approfitta il Lorient, che nel gennaio del 2023 acquista Dieng per 7 milioni di euro. La prima annata e mezza col Lorient sono tutt’altro che entusiasmanti. Nonostante l’investimento, gioca relativamente poco e segna meno. Da febbraio 2023 fino al termine dell’annata 2023/24, gioca 33 gare, alcune delle quali da titolare ma segna solo 7 gol e serve un solo assist.

Nel frattempo il club bretone retrocede e lui comincia anche la stagione 2024/25 con gli arancioneri (2 presenze e un gol in Ligue2), ma viene subito mandato in prestito.

Prestito all’Angers

Passa all’Angers, restando dunque in Ligue1, ma le cose non vanno comunque per il verso giusto. Mentre il Lorient risale in Ligue1, lui nel massimo campionato fatica. Solo 20 presenze, compresa la Coppa di Francia, con comunque 5 e 2 assist messi a referto, che contribuiscono comunque alla salvezza dell’Angers.

Ritorno al Lorient

Gli arancioneri, tornati immediatamente in massima serie, all’inizio di questa stagione decidono di tenerlo. Dopo una prima metà di stagione complicata, da dicembre comincia a segnare a ripetizione. È una tripletta in Coppa di Francia a sbloccare tutto.

Tra campionato e coppa da dicembre a oggi gioca 20 partite e segna 15 reti, una media incredibile che ha attirato l’interesse di parecchie squadre compreso appunto il Bologna.

Dieng in Nazionale

Dieng ha collezionato finora 21 presenze e due reti con la Nazionale del Senegal. Perlopiù tra il 2021 e il 2023. In questo periodo ha partecipato anche alla Coppa d’Africa 2022, vinta dal Senegal in finale contro l’Egitto, e nello stesso anno alla Coppa del Mondo in Qatar. In entrambe le manifestazioni è andato in gol. Nella manifestazione continentale agli ottavi nel 2-0 a Capo Verde. Poi, in Coppa del Mondo, nel 2022, nel girone contro il Qatar.

Caratteristiche fisiche

178 cm x 72 kg, Bamba Dieng è un giocatore brevilineo, ma è praticamente un mesomorfo. Ha una struttura e una massa muscolare davvero molto importanti, che gli permettono di essere potente nella corsa e forte nei contrasti. La sua qualità migliore è senz’altro la sua capacità di venire incontro, reggere alla marcatura e proteggere il pallone. Talvolta, riuscendo a divincolarsi dalla marcatura e quindi a girarsi e puntare alla porta, proprio grazie alla forza e alla velocità dei suoi arti inferiori.

Non è particolarmente alto, ma un ottimo stacco di tempo e un buon tempismo, motivo per il quale non si può definire “scarso” nel gioco aereo.

Caratteristiche tecniche

Destro naturale, ha una buona tecnica individuale grazie alla quale fa tutto in maniera precisa e ordinata. Dal controllo alla conduzione del pallone. Non si fa quasi mai prendere dalla frenesia, come capita spesso ai centravanti e cerca di fare tutto nella maniera più semplice ed efficace. In particolare, quando gioca spalle alla porta: è bravo, sereno e paziente nell’affrontare anche le marcature più pesanti. Motivo per cui spesso viene incontro al pallone per supportare la manovra, giocando di sponda e mostrando anche una buona visione di gioco.

Come detto, talvolta, grazie alle sue qualità e ai suoi movimenti senza il possesso, Dieng riesce a divincolarsi dalle marcature e puntare la porta. Non di rado lo si vede arretrare, prendere palla, girarsi e gestire lui la risalita del pallone.

Quando poi scarica dietro o soprattutto sulle fasce si muove con determinazione in funzione della finalizzazione dell’azione cercando di aggredire la porta. Non è tuttavia un giocatore col dribbling fulmineo, anzi la sua forza è la protezione della palla a dispetto del solo metro e settantotto di altezza.

A proposito di aggressione, in area è molto bravo a fiutare il gol. Attacca bene il primo palo ed esegue rapidi movimenti a smarcarsi. Sa calciare sia di destro, che di sinistro pur essendo il piede debole. Talvolta ha segno anche di testa. Ma, in generale, il gol in acrobazia non è il piatto forte della casa.

In non possesso, oltre a venire incontro aggredisce bene anche la profondità qualora ce ne fosse bisogno anche se non è il suo primissimo pensiero. Preferisce invece essere più nel cuore del gioco.

In fase di non possesso, è un giocatore molto utile. Bamba è il tipico attaccante che è anche il primo dei difensori. È una vera e propria spina nel fianco per le difese, soprattutto quelle che amano impostare dal basso, perché non si perde d’animo, è rapido e furbo.

I margini di miglioramento sono soprattutto legati alla continuità di rendimento che al modo di stare in campo. Avendo ormai 26 anni, la costanza di rendimento è ciò che potrebbe dirsi l’elemento che può aggiungere per una definitiva esplosione.

Dieng in campo

Principalmente schierato come unica punta in attacco, in passato è stato utilizzato come esterno con risultati scadenti. Può certamente coprire eventuali mancanze sulla fascia, ma non avendo dribbling e uno scatto troppo fulmineo non è particolarmente utile.

Più facile invece immaginarlo oltre che come centravanti, in appoggio ad un attaccante più strutturato fisicamente in verticale o con un trequartista alle sue spalle con cui duettare.

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