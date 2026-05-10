La Virtus chiude la Regular Season con una vittoria: battuta Varese 104-85

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA – OPENJOBMETIS VARESE 104-85 (27-17, 49-38; 78-69)

Virtus Bologna: Vildoza 8, Edwards 9, Pajola 12, Niang 4, Alston 19, Hackett 9, Ferrari 8, Diarra 9, Jallow 9, Diouf 10, Akele 0, Dos Santos 7. Coach Jakovljevic.

Vildoza 8, Edwards 9, Pajola 12, Niang 4, Alston 19, Hackett 9, Ferrari 8, Diarra 9, Jallow 9, Diouf 10, Akele 0, Dos Santos 7. Coach Jakovljevic. Openjobmetis Varese: Stewart 5, Alviti 5, Moore 0, Villa 0, Assui 7, Nkamhoua 30, Iroegbu 19, Librizzi 13, Renfro 2, Beramin 0, Ladurner 2, Freeman. All: Kastritis

Stewart 5, Alviti 5, Moore 0, Villa 0, Assui 7, Nkamhoua 30, Iroegbu 19, Librizzi 13, Renfro 2, Beramin 0, Ladurner 2, Freeman. All: Kastritis Le statistiche complete

La Virtus Olidata Bologna chiude la Regular Season con una vittoria! Le V Nere, tornate quasi al completo, liquidano la pratica Varese controllando la partita dal primo all’ultimo minuto e mostrando anche una pallacanestro efficace su entrambe le metà campo.

L’Openjobmetis ha provato fino all’ultimo a tenere vive le proprie speranze di vittoria, e di conseguenza di qualificazione ai play-off, ma si è dovuta arrendere ad una Virtus più efficace e costante durante la gara. Con la giornata di oggi sono stati definiti gli accoppiamenti dei play-off, con Pajola e compagni che torneranno protagonisti nella giornata di domenica 17 maggio, giorno in cui affronteranno la Dolomiti Energia Trentino per Gara-1 dei Quarti di Finale.

LA CRONACA.

Primo Tempo.

Parte forte la Virtus Olidata Bologna, trascinata dal ritrovato Vildoza, che firma il primo allungo. Dopo un avvio equilibrato, Varese paga la pressione difensiva delle V Nere, avanti 27-17 a fine primo quarto.

Nel secondo periodo i bianconeri toccano il +15 sul 40-25, ma qualche errore e l’imprecisione di Edwards riaprono la gara con Varese, guidata da Librizzi, fino al 36-42. Nel finale la Virtus ritrova ritmo in attacco e va all’intervallo sul 49-38.

Secondo Tempo.

Al rientro in campo Varese reagisce subito e, grazie a percentuali migliori al tiro, torna fino al 58-54 contro una Virtus meno solida difensivamente rispetto al primo tempo. A rilanciare le V Nere ci pensa però Jallow, protagonista su entrambi i lati del campo dopo una prima metà di partita difficile. Il terzo quarto si chiude con la Virtus avanti 78-69.

Nell’ultimo quarto Pajola e compagni controllano il vantaggio, tornando anche oltre la doppia cifra. Nkamhoua e Iroegbu provano a tenere viva Varese, ma senza successo: nel finale la Virtus Bologna chiude i conti e conquista la vittoria.

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