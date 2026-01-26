BasketVirtus Bologna
Ivanovic: «Grande vittoria, ottenuta giocando con la giusta concentrazione»
Le parole di coach Dusko Ivanovic al termine della sfida di LBA, vinta dalla Virtus Olidata Bologna contro la Vanoli Cremona
La Virtus Olidata Bologna conquista una nuova vittoria in LBA; le V Nere, senza Smailagic e con Edwards e Jallow rimasti in tribuna per turnover, battono la Vanoli Cremona per 84-74. La formazione di coach Dusko Ivanovic è scesa in campo con il giusto atteggiamento, prendendo subito il largo e controllando il ritmo della gara fino al 40′.
Nella partita odierna c’è stato spazio anche per Accorsi, subito pimpante ed autore di 5 punti, ma anche per Francesco Ferrari che ha potuto giocare con maggiore continuità segnando anche i suoi primi punti con la maglia bianconera. Con questa vittoria la Virtus si conferma al primo posto in classifica, ed ora avrà pochi giorni per ricaricare le pile e preparare al meglio la delicata sfida di EuroLega in programma venerdì 30 gennaio, ore 19.30, sul campo del Monaco Basket.
LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA.
Al termine della gara ha parlato in conferenza stampa il coach bianconero, Dusko Ivanovic:
«Non è stata una partita facile per noi, perchè arrivavamo da due partite toste di EuroLega. I ragazzi hanno giocato con concentrazione, soprattutto in difesa, e per tutta la gara. Questa è una grande vittoria, molto importante per noi».
«In una squadra come la nostra non è importante se sei un veterano o un giovane. E’ importante essere o meno un buon giocatore. Ferrari gioca perchè lo è, anche se giovane».
«Il pregio della nostra squadra è che abbiamo giocatori giovani, di talento, e che lavorano bene in allenamento. Non vedo differenze tra i più giovani ed i più esperti, se continuano così conquisteranno ancora più minuti».
