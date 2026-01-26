Ivanovic: «Grande vittoria, ottenuta giocando con la giusta concentrazione»

La Virtus Olidata Bologna conquista una nuova vittoria in LBA; le V Nere, senza Smailagic e con Edwards e Jallow rimasti in tribuna per turnover, battono la Vanoli Cremona per 84-74. La formazione di coach Dusko Ivanovic è scesa in campo con il giusto atteggiamento, prendendo subito il largo e controllando il ritmo della gara fino al 40′.

Nella partita odierna c’è stato spazio anche per Accorsi, subito pimpante ed autore di 5 punti, ma anche per Francesco Ferrari che ha potuto giocare con maggiore continuità segnando anche i suoi primi punti con la maglia bianconera. Con questa vittoria la Virtus si conferma al primo posto in classifica, ed ora avrà pochi giorni per ricaricare le pile e preparare al meglio la delicata sfida di EuroLega in programma venerdì 30 gennaio, ore 19.30, sul campo del Monaco Basket.

LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA.

Al termine della gara ha parlato in conferenza stampa il coach bianconero, Dusko Ivanovic:

«Non è stata una partita facile per noi, perchè arrivavamo da due partite toste di EuroLega. I ragazzi hanno giocato con concentrazione, soprattutto in difesa, e per tutta la gara. Questa è una grande vittoria, molto importante per noi».

«In una squadra come la nostra non è importante se sei un veterano o un giovane. E’ importante essere o meno un buon giocatore. Ferrari gioca perchè lo è, anche se giovane».

«Il pregio della nostra squadra è che abbiamo giocatori giovani, di talento, e che lavorano bene in allenamento. Non vedo differenze tra i più giovani ed i più esperti, se continuano così conquisteranno ancora più minuti».

