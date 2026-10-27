Clinica Privata Villalba rinnova l’impegno con la Virtus: decimo anno insieme

Avanti uniti. Virtus Costa Bologna e Clinica Privata Villalba ufficializzano l’estensione del loro matrimonio, giunto ormai al decimo anno consecutivo. Nella giornata odierna, è stato siglato il rinnovo della partnership tra le due parti, rafforzando così un legame già molto duraturo. Presenti all’incontro anche i centri bianconeri Momo Diouf e Kevin Kokila.

Le parole del Dott. Salvatore Bocchetti: «Villalba è un’eccellenza nel proprio territorio e non solo, proprio come la Virtus è una realtà di vanto a livello locale e internazionale»

Ad aprire le danze ci ha pensato il Dott. Salvatore Bocchetti, Presidente e Amministratore Delegato di Clinica Villalba: «Sono molto contento di annunciare il rinnovo di questa partnership in quanto noi e Virtus condividiamo valori etici e di sacrificio che ci uniscono, anche grazie alla direzione della nostra Presidenza. Villalba rappresenta una realtà sanitaria di grande importanza, con quello che ci piace intendere come un servizio sanitario di eccellenza. Villalba è un’eccellenza nel proprio territorio e non solo, proprio come la Virtus è una realtà di vanto a livello locale e internazionale. Ci onoriamo dunque in Villalba di avere personalità che operano sia a livello chirurgico e clinico di eccellenza a servizio dei cittadini. Ringrazio dunque tutta la società perché anche quest’anno ci avete scelto».

Le dichiarazioni di Marco Comellini: «La stagione sarà di maggior serenità sapendo di avere affianco un partner di grande eccellenza come Villalba»

Dopodiché, è intervenuto Marco Comellini, Amministratore Delegato di Virtus Bologna: «Sono molto felice di essere ancora qua dopo l’anno scorso per siglare l’accordo che anche quest’anno ci unisce a Villalba, per proseguire una lunga partnership di successi, che unisce Virtus e Villalba come eccellenze territoriali in un cammino fatto assieme badando sempre alla centralità dell’individuo per guardare sempre avanti. Questo penso sia il valore più bello: creare un legame tra realtà diverse che però condividono le stesse ambizioni e approccio verso il territorio. Ringrazio il Dottor Bocchetti e la famiglia Sansavini, assieme a tutta la clinica, la quale lavora con energia e responsabilità. La stagione sarà di maggior serenità sapendo di avere affianco un partner di grande eccellenza come Villalba».

Un investimento sul presente, con un occhio di riguardo per il futuro

Clinica Privata Villalba, dunque, sarà ancora Official Sponsor della Virtus Costa Bologna, confermando il suo indispensabile sostegno in campo sanitario. Nel concreto, la collaborazione fornirà, come d’abitudine, check-up completi e controlli medico diagnostici comprensivi di controlli cardiologici, test da sforzo, Tomografia Computerizzata (TC) e Risonanza magnetica.

Salute, benessere e sport incrociano così di nuovo le proprie strade. In una stagione ricca di appuntamenti sul parquet, l’appoggio fornito da Clinica Privata Villalba sarà il vero valore aggiunto per le Vu Nere.

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