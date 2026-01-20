Virtus – Le condizioni di Edwards alla vigilia del match con il Fenerbahce

La Virtus Bologna ha raccolto domenica sera la terza vittoria in fila tra campionato ed Eurolega, ma continua a tremare l’infermeria con Edwards che a pochi secondi dalla fine del match ha accusato un dolore all’anca. Fermi ai box ci sono già Vildoza, Diarra e Smailagic e alla vigilia di un doppio turno così importante l’assenza di Carsen Edwards sarebbe un ulteriore macigno sulla squadra.

La prestazione e l’infortunio

Nella sfida contro Treviso si è visto un Edwards in versione playmaker capace di servire ben 9 assist in 25 minuti d’impiego con anche 14 punti a referto. Una prestazione di gestione e attenzione, in risposta, ancora una volta a chi pensa che il numero 3 bianconero possa essere d’intralcio nei meccanismi di squadra.

La dinamica dell’infortunio ha visto Edwards subire una botta all’anca, con probabile interessamento della caviglia, mentre serviva l’assist per l’86-76 firmato da Diouf. Il texano ha abbandonato il campo zoppicando a 42 secondi dalla fine lasciando una nota di preoccupazione in casa Virtus Bologna.

Cosa filtra per Edwards in vista di Virtus – Fenerbahce?

Dusko Ivanovic non si è sbilanciato nella conferenza stampa post partita dove ha detto: «Non ho aggiornamenti su Edwards, vedremo domani dopo le analisi. Non ho visto cosa è successo durante la partita». Ieri la squadra ha avuto un giorno di riposo mentre oggi preparerà la sfida di domani sera contro il Fenerbahce.

Secondo quanto riportato oggi sulle colonne del Resto del Carlino Carsen Edwards dovrebbe essere regolarmente in campo nella sfida di domani sera. Gli accertamenti eseguiti ieri avrebbero confermato che non si tratta di nulla di preoccupante. La sua presenza sarà fondamentale in una doppia sfida che vedrà arrivare alla Virtus Arena prima i Campioni d’Europa in carica e poi la diretta concorrente per un posto ai play-in: Stella Rossa Belgrado.

In settimana intanto potrebbe rientrare anche Luca Vildoza, da capire se già domani o direttamente venerdì, ma le probabilità di rivedere l’argentino in campo sembrano essere sempre più concrete.

