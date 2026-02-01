La Virtus spreca il +17 e crolla nel finale, finisce 85-87 contro Trento!

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA – AQUILA BASKET TRENTO 85-87 (23-20, 21-22; 28-21, 13-24)

Virtus Bologna: Vildoza, Edwards 23, Niang 15, Accorsi, Alston Jr 17, Hackett 2, Ferrari, Morgan 8, Diarra 10, Jallow 3, Diouf, Akele 7. All: Ivanovic

Vildoza, Edwards 23, Niang 15, Accorsi, Alston Jr 17, Hackett 2, Ferrari, Morgan 8, Diarra 10, Jallow 3, Diouf, Akele 7. All: Ivanovic Dolomiti Energia Trentino: Steward 7, Jones 3, Niang, Jogela 14, Forray, Airhienbuwa, Mawugbe 7, Aldridge 8, Jakimovski 12, Bayehe 17, Hassan 2. Battle 17. All: Cancellieri

Qui le statistiche complete

La cronaca

Parte bene la Virtus che pronti via trova 8 punti da Morgan, lo stesso numero 30 però deve lasciare il campo dopo appena quattro minuti di gioco per un problema alla caviglia. Trento alza l’intensità ma la V Nere trovano i giusti accorgimenti per piazzare un parziale da 8-0 firmato Diarra-Niang. Nonostante l’apparente controllo bianconero il primo quarto si chiude sul 23-20 con le due triple finali dell’Aquila Basket.

In avvio di seconda frazione è maggiore l’intensità ospite, qualche giro offensivo confusionario in attacco per la Virtus e Trento che aggancia e sorpassa nel punteggio, timeout Ivanovic. Continua a soffrire un po’ troppo l’agonismo Trentino la V Nera che si aggrappa alla doppia tripla di Alston per 33 pari dopo 15′ di gioco. Regna l’equilibrio con l’alternarsi di sorpassi vicendevoli tra le due formazioni. La freccia per il sorpasso di fine primo tempo la mette Edwards che sulla sirena firma il 44-42 dai 6,75.

Secondo Tempo

Si innervosisce la gara in avvio di ripresa, Trento firma subito il pareggio ma è la Virtus a firmare il successivo parziale da 10-1 con le due triple di Edwards e il +9 virtussino. Ospiti che rimangono aggrappati alla gara con le giocate di Jakimovski e Hassan ma il controllo lo tiene ancora Edwards capace di mettere in ritmo prima Akele dall’arco e poi Niang sul taglio verso il ferro. Preme l’acceleratore la formazione di Coach Ivanovic, prima il 2+1 di Jallow poi ancora la tripla del numero 3 per il +15. Quando il controllo della gara sembra essere ormai in possesso dei padroni di casa Trento mette insieme un parziale da 8-0 che fissa il punteggio sul 72-63 al termine del quarto.

Si segna pochissimo nei primi cinque minuti del primo quarto dove le squadre di concedono solamente quattro punti a testa. Superata la metà del quarto è Battle a firmare dai 6,75 il canestro del -6 che obbliga Ivanovic al timeout. Fuori le castagne dal fuoco, ci pensa ancora Edwards con il 78-70 a dare fiato. Trento risale fino al -1, ma la Virtus non ci sta e firma la tripla di Alston per allungare. Arriva anche la giocata di Diarra che ruba palla sul cambio difensivo e corre tutto il campo appoggiando il +6 a 2′ dalla fine.

La Virtus sciupa tutto, l’Aquila spicca il volo portandosi fino al +2 firmato Battle dall’arco a un minuto dalla fine. Non va il canestro del pareggio pre Daniel Hackett, la Virtus spreca il +17 ed esce sconfitta per 85-87.

