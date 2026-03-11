A Bologna passa il Partizan. Virtus battuta 88-80

VIRTUS BOLOGNA – PARTIZAN BELGRADO 80- 88 (25-29, 48-52; 63-65)

Virtus Bologna: Vildoza 3, Baiocchi 0, Edwards 19, Niang 6, Smailagic 5, Alston Jr 3, Ferrari 6, Morgan 18, Diarra 4, Jallow 2, Diouf 14, Akele 0. Coach Ivanovic.

Le statistiche complete

La Virtus Bologna cade in casa contro il Partizan Belgrado al termine di una battaglia durata 40 minuti. Le V Nere, prive di Daniel Hackett e Alessandro Pajola, hanno lottato fino alla fine ma si sono dovute arrendere ai serbi, più lucidi nei momenti decisivi della gara.

La Virtus tornerà in campo domenica a Bologna per la sfida di LBA contro l’Olimpia Milano, in un big match fondamentale per la stagione.

Primo tempo

I serbi iniziano forte e piazzano un break di 13-2 nei primi tre minuti, costringendo coach Ivanovic al time-out. Le V Nere reagiscono grazie alle iniziative di Edwards e Diarra, che tengono la squadra a contatto. Nonostante il tentativo di rimonta, il primo quarto si chiude sul 29-25 per il Partizan.

Nel secondo periodo, Ferrari porta energia dalla panchina e contribuisce al pareggio sul 39-39. Nel finale di tempo, però, il Partizan domina a rimbalzo offensivo e riesce a chiudere il primo tempo in vantaggio 52-48.

Secondo Tempo.

Al rientro dagli spogliatoi gli attacchi faticano a trovare ritmo. Il Partizan Belgrado, sfruttando ancora il dominio sotto i tabelloni, riesce a portarsi sul +7. La partita si complica ulteriormente per la Virtus anche per l’uscita nel secondo quarto di Vildoza per un problema muscolare. Nonostante le difficoltà, la squadra di Ivanovic reagisce e riesce a rientrare nel punteggio, chiudendo il terzo quarto sotto di soli due punti.

La sfida si decide nell’ultimo quarto. Dopo una prima fase segnata dal nervosismo, il Partizan piazza il break decisivo, approfittando di un prolungato blackout offensivo della Virtus. Le V Nere provano a rientrare grazie alle iniziative di Edwards, ma senza trovare la continuità necessaria per completare la rimonta.

