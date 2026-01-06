Virtus – Zalgiris: Ferrari subito tra i 12 di Coach Ivanovic

La Virtus Bologna dà il benvenuto a Francesco Ferrari, giovane talento italiano che si è unito ufficialmente alla rosa bianconera nel cuore della stagione 2025/26. Ferrari, ala di 204 cm e nato nel 2005 a Novara, ha firmato un accordo pluriennale con la società emiliana, segnando uno dei colpi più interessanti del mercato italiano di metà stagione.

Ferrari tra i 12 per Virtus Bologna – Zalgiris Kaunas

Nonostante si tratti di un inserimento a stagione in corso, la Virtus lo ha già tesserato in tempo utile per poterlo convocare in EuroLeague, inserendolo tra i 12 giocatori disponibili per la sfida di questa sera contro lo Zalgiris Kaunas. La sua presenza nell’elenco della partita testimonia la fiducia che lo staff tecnico guidato da Dusko Ivanovic ripone nelle sue potenzialità.

Il match contro i lituani rappresenta un banco di prova importante non solo per la squadra, ma anche per Ferrari, che potrebbe così esordire sul palcoscenico più prestigioso del basket europeo. Per la Virtus, che punta a risalire la classifica EuroLeague e consolidare la propria candidatura ai playoff, l’innesto dell’azzurro offre nuove soluzioni offensive e dinamismo nel reparto ali.

Carriera e numeri

Cresciuto nel settore giovanile del College Basketball Borgomanero, Ferrari ha poi fatto parlare di sé con la maglia dell’UEB Gesteco Cividale in Serie A2, dove quest’anno ha viaggiato intorno ai 14 punti e quasi 7 rimbalzi di media a partita. Una prestazione da protagonista, impreziosita da una uscita da 36 punti contro l’Urania Milano lo scorso dicembre.

Oltre ai numeri con i club, Ferrari ha costruito la sua reputazione internazionale con la Nazionali giovanili italiane. Con l’Italia Under 20 ha conquistato la medaglia d’oro al FIBA U20 EuroBasket 2025, risultando anche MVP del torneo grazie a medie di quasi 16 punti e 5,4 rimbalzi.

In conclusione, l’arrivo di Francesco Ferrari è un segnale di fiducia nel futuro del basket italiano e un rinforzo potenziale per una Virtus Bologna ambiziosa su tutti i fronti.

