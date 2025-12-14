1vs1 – Bologna-Juventus

La Juventus si affida alla qualità dei suoi attaccanti per espugnare il Dall’Ara. Il gol di Yildiz contro il Napoli non ha evitato la sconfitta ai bianconeri, ma contro il Bologna faranno affidamento alla propria qualità offensiva per tornare alla vittoria. Ecco i tre duelli che potrebbero indirizzare Bologna-Juventus.

Yildiz vs Holm- Il fantasista bianconero contro il terzino svedese

Kenan Yildiz, 20 anni, è la chiave dell’attacco bianconero.

Nei 1075 minuti collezionati finora in Serie A ha messo in luce un’ottima visione di gioco e spiccate doti nel dribbling, confezionando 17 dribbling riusciti e 28 passaggi chiave. Sulla sua fascia troverà Emil Holm, reduce da una prova ampiamente sufficiente a Vigo: 7 duelli vinti su 12, 6 recuperi e 1 rinvio difensivo. Contro Yildiz (5 big chance create in 13 presenze), Holm si troverà di fronte alla sfida più ardua della retroguardia rossoblù: limitare il talento del fantasista turco e impedirgli di trasformare ogni spazio in occasione da gol.

Conceição vs Miranda- L’ala portoghese contro il difensore spagnolo: derby iberico sulla fascia

Francisco Conceição ha confermato più volte il suo peso nell’attacco bianconero. Il dribbling resta la sua arma preferita: 24 riusciti su 42 tentativi, spesso preludio a un cross dalla linea di fondo (32 i traversoni dentro finora) se non interrotto da un contrasto (media di 1,5 falli subiti a partita). La sfida sulla corsia promette scintille: Juan Miranda, terzino spagnolo con 20 palloni rubati e 50 duelli vinti in 12 presenze, dovrà contenere la rapidità del portoghese. Per riuscirci servirà la sua consueta pulizia negli interventi, testimoniata da una media di 0,8 falli a gara e 17 tackle vincenti.

Orsolini vs Koopmeiners – L’attaccante rossoblù contro il “centrale” olandese

Riccardo Orsolini, 28 anni, ritrova la sua ex squadra al Dall’Ara: al momento, guida la classifica marcatori con 6 gol e si candida ad aumentare lo score nella prossima partita. Con oltre la metà dei dribbling portati a buon fine (55,17%), il fantasista non dovrebbe avere problemi a superare la marcatura di Koopmeiners, adattato in difesa per sfruttare la sua precisione in impostazione: 90,3% di passaggi riusciti e 12 passaggi chiave. Tuttavia, le statistiche difensive dell’olandese non convincono: ha perso 55 duelli persi, commesso 18 falli e rimediato 4 ammonizioni. Orsolini, partito dalla panchina in Europa, ha davanti a sé l’occasione ideale per rimettersi in luce.

Tre duelli, tre zone nevralgiche del campo. Bologna-Juventus si giocherà anche qui, nei dettagli e nei faccia a faccia. E “1vs1” è qui per raccontarli

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook