L’affetto del popolo rossoblù per Riccardo Orsolini

Nuovo ko in campionato per il Bologna, che ieri pomeriggio ha perso 2-0 la sfida casalinga contro la Lazio. A decidere il match una doppietta di Kenneth Taylor: l’olandese ha sbloccato il match e firmato il raddoppio poco dopo il rigore del possibile 1-0 rossoblù fallito da Riccardo Orsolini.

Il periodo difficile di Riccardo Orsolini: il numero 7 del Bologna non segna da gennaio, ma i tifosi continuano ad applaudirlo

Prosegue il momento difficile del numero 7 del Bologna, che da anni è uno dei grandissimi protagonisti di questa squadra. Il suo bilancio stagionale è comunque ottimo: 11 reti e un assist in 42 presenze tra tutte le competizioni, per un totale di 2.415′. Ora, però, è evidente come Orso stia attraversando un periodo complicato: il ragazzo, infatti, non segna da quasi due mesi.

L’ultima volta che ha realizzato una rete è stata nel corso dell’ottavo turno della Fase Campionato di Europa League: era il 29 gennaio e il Bologna batteva 3 a 0 il Maccabi Tel Aviv. La sua ultima rete in campionato, invece, risale addirittura al 15 gennaio, al 2-3 ottenuto in casa dell’Hellas Verona.

Ieri, dunque, Riccardo aveva la possibilità di mettere fine a questo digiuno prolungato. Stavolta, però, il ragazzo non è stato infallibile dagli undici metri e il giovane portiere biancoceleste Edoardo Motta ha potuto salvare il risultato. Non sarà un rigore sbagliato, tuttavia, a far calare l’affetto dei tifosi nei confronti di Riccardo Orsolini, soprannominato da tutti “Orsonaldo” e considerato tra le grandi star della squadra emiliana.

Anche ieri l’attaccante marchigiano, sceso in campo dal primo minuto con la fascia di capitano al braccio, è uscito tra gli applausi dello Stadio Renato Dall’Ara. Lo stesso Vincenzo Italiano non gli ha rivolto particolari critiche. «Se fossimo andati in vantaggio, forse tutta la squadra avrebbe avuto una spinta emotiva importante per finire in crescendo la partita» è stato il semplice commento del mister rossoblù.

(Fonte: Il Resto del Carlino, Marcello Giordano)

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