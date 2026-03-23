Bologna-Lazio 0-2, Italiano tra i rimpianti: «A un certo punto ci siamo abbattuti»

«Mi sarebbe piaciuto vedere un po’ di continuità, specie dopo la partita di coppa. So bene che non era facile riproporsi dopo nemmeno tre giorni» spiega Vincenzo Italiano al termine della gara tra il suo Bologna e la Lazio di Maurizio Sarri, vincente 0-2 davanti al pubblico del Dall’Ara. Un nuovo ko, quindi, per i felsinei, ora al nono posto della graduatoria.

Bologna-Lazio 0-2: mister Italiano cerca di vedere il lato positivo tra i rimpianti

Una stagione di alti e bassi: è questo il bilancio generale della squadra di mister Italiano, capace di battere la Roma con un rocambolesco 4 a 3 in Europa League e passare ai Quarti per poi scivolare in campionato nello scontro diretto con la Lazio (che grazie ai tre punti di ieri ha scavalcato proprio i rossoblù in classifica).

«Pensavo che quel 3-4 ci avrebbe dato una marcia in più. Peccato perché volevamo fare tre partite utili consecutive e mettere altra benzina in campionato: non ci siamo riusciti» prosegue l’allenatore dei felsinei, che dà voce ai propri rimpianti. Specie perché la squadra aveva retto bene fino al 70′. Per la precisione, i rossoblù hanno anche avuto la migliore occasione per passare in vantaggio: al 52′, però, Riccardo Orsolini ha fallito il rigore che avrebbe potuto sbloccare il risultato. «Se avesse segnato, se fossimo andati in vantaggio, forse tutta la squadra avrebbe avuto una spinta emotiva importante per finire in crescendo la partita» commenta.

Una ventina di minuti dopo, invece, sono stati gli ospiti a segnare grazie a Kenneth Taylor: l’ex Ajax ha fatto gol al 73′ e all’83‘, firmando così la doppietta con cui i biancocelesti hanno portato a casa la vittoria. «Qualcosa è cambiato dopo lo svantaggio: ci siamo abbattuti e non dovevamo farlo. Dovevamo rimanere dentro la partita senza concedere altre chance – aggiunge Vincenzo Italiano – Nei primi 70′ i ragazzi hanno fatto molto bene, mi sono piaciuti. Ero molto contento».

Anche ieri, comunque, ci sono stati diversi lati positivi. In primis la prestazione di Bernardeschi, sempre più centrale per il gioco del Bologna. «La sua mattonella è sulla fascia, dove infatti è tornato a volare. Orsolini? Fino a poco tempo fa ha portato enormi vantaggi, sono sicuro che ricomincerà a farlo. Gli serve solo la scintilla per riaccendersi. Si impara anche da queste partite» conclude.

(Fonte: Corriere di Bologna, Fernando Pellerano)

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