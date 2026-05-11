L’agente di Ferguson: «Lewis è più che felice di rimanere a Bologna, ma…»

Questa sera alle 20:45 il Bologna affronterà il Napoli al Maradona. La squadra di Vincenzo Italiano, ormai scivolata al decimo posto, vuole rialzarsi dopo gli ultimi risultati negativi e ha l’obiettivo di fare più punti possibili in queste ultime tre gare di campionato. Gare che saranno utili alla dirigenza rossoblù per capire come orientare il mercato estivo, fare riflessioni sui giocatori da trattenere e quelli invece da salutare al termine della stagione.

Uno dei giocatori di cui si parla in ottica di mercato è Lewis Ferguson, soprattutto dopo che lo zio Barry ha parlato di un suo possibile addio a Bologna a giugno. Del futuro di Ferguson ha parlato anche il suo agente, Bill McMurdo, intervistato quest’oggi da Tuttomercatoweb. Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni.

Bill McMurdo: «Bologna è tutto per Lewis»

L’agente di Ferguson ha sottolineato per prima cosa il legame indissolubile che lega lo scozzese alla città di Bologna. «Lewis sta trascorrendo un periodo fantastico a Bologna – ha affermato McMurdo – Ama sinceramente il club e la città stessa. La sua esperienza in Italia è fenomenale. Questa squadra significa tutto per lui. È orgoglioso di essere il capitano del Bologna. È un grande onore, per uno scozzese, essere il capitano di una squadra italiana».

Sull’amarezza di Ferguson per la mancata qualificazione alle coppe

Successivamente, McMurdo ha parlato del dispiacere di Ferguson nel non aver giocato con continuità questa stagione e della delusione per la mancata qualificazione alle coppe europee. «Idealmente – ha detto l’agente – Lewis avrebbe voluto giocare più partite, ma accetta la decisione dell’allenatore di far ruotare i giocatori come mezzo per raggiungere un obiettivo. Ed è deluso che il Bologna non si sia qualificato per le competizioni europee della prossima stagione».

Sul possibile rinnovo di contratto con il Bologna

L’agente ha poi parlato del futuro dello scozzese. Ferguson ha un contratto in scadenza con il Bologna a giugno 2028 (con opzione di un ulteriore anno) ma la società non ha ancora parlato di rinnovo. Ha detto McMurdo: «A Lewis restano due anni di contratto. A breve ci incontreremo con la società per valutare se desiderano offrirgli un prolungamento di contratto o se preferiscono lasciarlo scadere».

Sulla possibilità di Ferguson di accettare altre proposte dalla Serie A o dalla Premier League

Infine, McMurdo ha parlato dell’eventualità in cui a Ferguson arrivassero proposte da top club di Serie A oppure dalla Premier League. «Lewis è più che pronto a giocare per uno dei cosiddetti grandi club italiani qualora mostrasse interesse per lui e il Bologna fosse disposto a lasciarlo partire. Lui vuole giocare al massimo livello possibile e continuare a crescere nella sua carriera».

«Prenderebbe in considerazione offerte da qualsiasi dei cinque principali paesi calcistici, con Italia e Inghilterra come prime scelte. Lewis è più che felice di rimanere a Bologna, ma è altrettanto pronto ad affrontare qualsiasi nuova sfida per far progredire la sua carriera. Qualsiasi trasferimento dovrebbe però essere vantaggioso per tutte le parti».

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