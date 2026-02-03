L’agente di Sohm: «A Firenze non usciva nemmeno più a mangiare a causa delle difficoltà psicologiche e ambientali»

Tra pochi minuti, il Bologna scenderà in campo contro il Milan e la piazza rossoblù si domanda se potrà vedere all’azione qualcuno tra i nuovi giocatori arrivati durante il calciomercato invernale. Tra questi c’è anche Simon Sohm, già entrato nel secondo tempo nella trasferta a Genova, ma da cui la piazza felsinea si aspetta di vedere molto di più.

Sohm è arrivato sotto le Due Torri con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il giocatore svizzero ha fatto parte dello scambio con Giovanni Fabbian, frutto dell’operazione tra Fiorentina e Bologna.

Il centrocampista, era approdato al club viola proprio quest’estate dopo l’avventura a Parma, ma con i gigliati la scintilla non è scattata. Anzi, il giocatore svizzero ha avuto non poche difficoltà nel suo breve periodo trascorso a Firenze e, a raccontarlo, è stato proprio il suo agente di mercato.

L’agente di Sohm «Non usciva più neanche a mangiare»

Nella giornata di oggi infatti, l’agente di Simon Sohm, Antonio Imborgia, ha fatto un intervento ai microfoni di RadioFirenzeViola svelando un retroscena sul giocatore. Ha detto Imborgia: «Rientra in un discorso psicologico: [Sohm] non riusciva più neanche a mangiare a Firenze. Si faceva portare il cibo a casa: quindi doveva andare via. Parma e Firenze sono diverse, ogni città ha il suo approccio e chi non è abituato patisce in modo folle questi stravolgimenti».

«Con questo non voglio dire che non possa più giocare a Firenze – ha proseguito l’agente – Si notava che avesse delle difficoltà psicologiche ad entrare in campo, anche se ovviamente non era il solo, perché, attenzione, la Fiorentina non è in fondo alla classifica solo perché c’era Sohm”.

A Bologna una nuova occasione

La nuova avventura a Bologna è quindi una grande occasione per lo svizzero di cambiare aria. La piazza rossoblù è pronta a supportare il giocatore, che può essere un aiuto per Vincenzo Italiano e la squadra. Lo svizzero infatti, può ricoprire più di una posizione al centro del campo. In mediana, Sohm può giocare sia da mezzala, che da trequartista, ma anche come mediano del duo di centrocampo.

Fonte: RadioFirenzeViola

