Amarcord – Bologna-Lazio 5-0, Internazionale Rossoblù

Il Bologna-Lazio 5-0 andata in scena il 15 marzo 2025, per la Serie A 2024/25, è una partita storica per almeno tre motivazioni e che potremmo definire “Internazionale Rossoblù”.

La prima è che con quella partita, i rossoblù dimostrarono plasticamente non solo le loro qualità singole, ma anche di aver introiettato completamente il calcio proposto da Vincenzo Italiano. La seconda è che un passivo di cinque reti è il maggiore mai ottenuto contro la Lazio. Il 5-0 di cui parliamo va quindi ad affiancarsi a quello della Serie A 1957/58 e al 7-2 della Serie A 1950/51. Quel 7-2 del 17 giugno 1951 che vide anche la tripletta di Livio Filiput e che è la miglior vittoria in assoluto del Bologna contro la Lazio. La terza motivazione per cui la gara di cui parliamo è storica è che, dal 1909 ad oggi, è quella con il maggior numero di nazioni andate a segno.

Internazionale Rossoblù: la gara con più nazioni a segno

La Danimarca, che è una delle nazioni che ha regalato il maggior numero di reti ai rossoblù in passato, apre le danze con Odgaard, seguita poi dall’Italia con Orsolini e Fabbian, dalla Svizzera con Ndoye e dall’Argentina con Castro.

Quattro nazioni differenti. Non ci risulta un’altra gara ufficiale del Bologna con uguale o maggior numero di nazionalità coinvolte nelle realizzazioni. D’altra parte, mai come ora le squadre sono state tanto “internazionali”.

Se volessimo allargare il raggio ai doppi passaporti o ai paesi natali, allora potremmo citarne altre due. Cremonese-Bologna 1-5 (Serie A 2022/23) e Bologna-Ternana 4-5 (Coppa Italia 2021/22): in effetti le nazioni sarebbero solo tre, ma visto che Sansone e Soriano sono italiani nati in Germania, si potrebbe forzare la mano in tal direzione.

Ma attenendoci alla nazionalità “canonica” dei giocatori, Bologna-Lazio è la sola gara in cui rossoblù di quattro nazionalità differenti abbiano segnato nella medesima partita. Almeno fino ad oggi.

Bologna-Lazio 5-0 e la mano di Vincanzo Italiano

Ma veniamo alla partita. Bisogna premettere che la Lazio arrivava stanca per le parecchie defezioni che hanno fatto ruotare poco la rosa, mentre il Bologna era invece al suo massimo. Sebbene sia corretto citare i problemi degli ospiti c’è stato comunque troppo rossoblù in campo per poter dire che i laziali abbiano perso solo per le suddette giustificazioni.

Gustato di nuovo il mood della giornata al video qui sopra (grande lavoro della società), passiamo all’analisi delle reti. Perché quello è il punto interessante, mentre se volete la cronaca della gara, potete sempre recuperarla qui su 1000 Cuori Rossoblù. Dicevamo delle reti. Nelle realizzazioni del Bologna di questa partita si vede la mano di Vincenzo Italiano, e alcune delle qualità dei calciatori rossoblù. Andiamo ad analizzarle.

La rete di Odgaard

Il gol dell’1-0 può sembrare quasi un capovolgimento di fronte andato a buon fine con un inserimento improvviso del danese. In effetti, però, è una situazione cercata. Il Bologna non trova spazi, e riparte da dietro, la palla viene girata da sinistra a destra passando due volte da Skorupski cercando di far alzare il più possibile la Lazio in pressione. Con tre laziali sopra la linea del pallone e un quarto a metà strada tra attacco e difesa, Calabria lancia lungo su Castro.

L’argentino è anticipato ma sulla seconda palla arrivano Orsolini e Odgaard circa sulla linea di centrocampo. Orsolini è in posizione migliore e la passa al centro con il danese che fa velo per farla arrivare a Freuler.

Ndoye alza la linea difensiva e lascia salire Miranda che può ricevere solo sulla sinistra. Lo spagnolo mette in mezzo un pallone preciso su cui Odgaard si avventa in spaccata volante sul primo palo e segna, con Castro in mezzo e Orsolini sul secondo palo.

La rete di Riccardo Orsolini

Passiamo alla seconda rete. Miranda riceve palla libero da marcature su un cambio di gioco di Beukema e scarica in avanti su Ndoye che la aspetta quasi sulla linea laterale. Mentre il terzino stringe sullo svizzero Odgaard si lancia nello spazio in fascia venendo seguito da un centrocampista che libera la zona centrale di campo vicino a Ndoye.

L’esterno rossoblù si accende immediatamente con una fiammata, lascia sul posto il terzino e obbliga uno dei due centrali all’uscita mentre Castro segue il movimento di Odgaard aprendo ancora di più la difesa laziale.

Orsolini a quel punto si accentra dettando un passaggio che arriva, millimetrico, tra i suoi piedi. Scavetto al Provedel in uscita e il 2-0 è servito con un’altra azione magistrale in cui i movimenti rossoblù hanno messo nel sacco i giocatori biancazzurri.

La rete di Dan Nodye

Paradossalmente il tre a zero è il gol in cui il Bologna fa meno. La Lazio ha subito il colpo del 2-0 mentre i rossoblù hanno benzina da vendere. Gli ospiti battono a centrocampo partendo subito in avanti ma il pressing dei locali costringe all’errore gli avversari.

Riconquistata palla Calabria verticalizza subito per Orsolini che con Odgaard parte in un due contro uno in fascia con Castro in uno contro uno al centro. La situazione richiama i laziali alla rincorsa, che però non è organizzata e così al rientro della Lazio il numero 7 bolognese scarica indietro il pallone all’accorrente Ndoye, che sulla sinistra è completamente libero. Due gol in meno di 30 secondi. Il knock out è servito.

La rete di Santiago Castro

La rete di castro nasce da una punizione per la Lazio nella metà campo rossoblù. Avete letto bene. Nella metà campo laziale quando la punizione viene battuta rapidamente c’è praticamente solo Provedel, ma il pressing alto del Bologna porta gli ospiti ad arretrare invece che avanzare.

Fabbian spinge in pressing con uno scatto fino al portiere della Lazio in un momento in cui nella metà campo ospite vi sono quattro o cinque laziali e solamente tre bolognesi: Fabbian, Castro e Pobega. L’appoggio di Provedel su Gila sembra banale, il difensore però ha uno stop non perfetto ma comunque Pobega era partito in pressing prima che questi ricevesse addirittura palla.

Il risultato è che centrocampista rossoblù ruba il pallone, punta come un treno l’area di rigore avversaria, scaricando poi la sfera sull’inserimento di Castro che anticipa il proprio marcatore e segna il 4-0.

Bologna-Lazio 5-0 – L’inizio dell’azione dell’ultima rete rossoblù

Il gol di Fabbian è forse quello in cui si possa vedere meno la mano di Italiano, ma visti i reiterati movimenti di sovrapposizione tra Miranda e Dominguez e il movimento di Cambiaghi, in realtà anche qui siamo davanti a idee proposte dal tecnico. Messe poi in musica celestiale dai giocatori: non stiamo scherzando, questa azione è poesia calcistica.

Su un cross di Calabria sugli sviluppi di un angolo la palla viene messa fuori. Pobega la calcia sporca verso la sinistra dove la addomestica Dominguez. Mentre l’argentino la tiene in mezzo a due, Miranda si sovrappone largo, Pobega crea un appoggio arretrato ma Benjamin scarica su Beukema che a differenza del centrocampista italiano è libero.

L’olandese di prima apre su Miranda che è largo in fascia e che apre la difesa ospite. Dominguez, nel frattempo, si è voltato ed è partito di scatto nel vuoto lasciato dallo spagnolo; i laziali se lo perdono per quei secondi necessari a fare in modo che questi riceva palla nella sua sovrapposizione interna.

L’argentino perde un secondo il controllo della sfera ma la recupera per servire Miranda che si è sovrapposto esternamente. Si pensa al cross ma di prima lo spagnolo rende il pallone all’argentino. Mentre questi danza sul e col pallone, Miranda compie uno scatto a semicerchio che lo porta a fare una sorta di sovrapposizione “al contrario”.

Bologna-Lazio 5-0 – Giovanni Fabbian segna e conclude l’azione

Dominguez lo serve di nuovo e stringe verso il centro. Miranda di prima gli rende ancora una volta la sfera che l’argentino scarica sempre di prima a Cambiaghi che nel frattempo si è inserito nell’ennesimo spazio creato dal movimento dei due compagni, con Miranda nuovamente in fascia, totalmente libero.

L’esterno italiano ferma la sfera di suola e subito la riallarga allo spagnolo che stavolta completamente solo di prima intenzione pennella al centro. In mezzo all’area Fabbian esegue un movimento ad elastico degno di una prima punta, prende il tempo al proprio marcatore, e segna con un colpo di testa una rete che è una perla assoluta.

Festa grande per il 5-0 dopo un’azione da sogno. Un’azione che è uno spot per il bel calcio, con dentro tutto: tecnica, tattica, dinamismo e tempismo.

Per festeggiare qualcuno va ovviamente verso Fabbian, qualcuno verso Miranda (due assist per lui). Tra questi Cambiaghi e Dominguez, consci di cosa si sia creato su quella fascia. Dalla panchina ad abbracciare l’argentino e lo spagnolo arriva anche Castro, con una gestualità che fa capire il suo concetto: «Ma cosa avete fatto!?!».

In un video, che purtroppo non ho più ritrovato sui social, si sente Orsolini arrivare gridando «Siamo fortissimi! Siamo fortissimi!!». Dopo un’azione del genere, a conclusione di una partita del genere, provate a dargli torto…

Di seguito vi lasciamo gli highlights della gara.

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