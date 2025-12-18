Amarcord – Fiorentina-Bologna 2-5, la miglior vittoria rossoblù a Firenze

Qual è la miglior vittoria rossoblù nel cosiddetto Derby dell’Appennino? Ad oggi è il 2-5 datato (purtroppo) 25 gennaio 1942, quando nella stagione 1941/42 il Bologna espugnò quello che ancora non si chiamava Artemio Franchi, rimontando due volte lo svantaggio per poi andare a vincere.

Vincere a Firenze è un risultato non facile da ottenere per i petroniani, almeno statistiche alla mano: sono infatti solo quattordici (su 80 incontri) i trionfi conquistati sull’altro versante dell’Appennino, di cui solamente tre dal 1980 a oggi. Vale quindi un bell’amarcord.

Per questo motivo, se vogliamo parlare della miglior vittoria rossoblù in casa dei viola si deve tornare indietro di molti anni. Praticamente una vita fa. In panchina per il Bologna c’era un certo Hemann Felsner e, in campo, scendevano atleti come Biavati Sansone, Reguzzoni e Puricelli, tanto per citare i primi quattro che vengono in mente. Dall’altro lato c’era, sempre per fare il primo nome che viene in mente, un certo Ferruccio Valcareggi.

Stagione 1941/42 – Fiorentina-Bologna 2-5

La Fiorentina in quel gennaio 1942 aveva qualche punto in più del Bologna in classifica, ma entrambe le formazioni avevano una loro identità ben chiara, e quindi l’idea generale era quella di una sfida complicata, con un confronto serrato tra le due formazioni che avrebbero potuto portare a un incontro equilibrato.

E l’inizio della partita in effetti mostrò un sostanziale equilibrio in quella fase che potremmo definire di studio, ma in realtà al contrario di quanto molti si attendevano, al ventisettesimo minuto la Fiorentina è in vantaggio.

I padroni di casa passano in vantaggio rompendo almeno l’equilibrio del punteggio, grazie a una rete del già citato Ferruccio Valcareggi. Il Bologna però non è squadra da accusare troppo il colpo e cinque minuti prima del riposo, Amedeo Biavati (277 presenze e 71 gol in rossoblù) impatta la sfida.

L’1-1 con cui si rientra negli spogliatoi avvalora l’idea di una sfida equilibrata e due formazioni che grosso modo si equivalgono. La ripresa smentirà definitivamente l’idea che gli sportivi si erano fatti di quella gara.

Una ripresa a tinte rossoblù

Infatti, dopo soli tre minuti della ripresa la Fiorentina torna nuovamente in vantaggio con la rete di Pietro Degano.

“Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare” recita un antico modo di dire, e il Bologna ne ha più di uno di “duri” in campo. Uno di questi è Hector Puricelli. Giusto per ricordarlo a chi non lo conoscesse, l’attaccante nato in Uruguay con la maglia del Bologna ha segnato 96 reti in 145 presenze, tenendo in rossoblù una media gol/partita superata solo da un certo Roberto Baggio, parecchi decenni dopo. Bene, con la doppietta di Puricelli che segna al 64° e al 74° minuto, il Bologna prima pareggia e poi ribalta il risultato portandosi sul 2-3.

I rossoblù dilagano a Firenze: Fiorentina-Bologna 2-5

La Fiorentina a quel punto perde un po’ di consistenza e così all’85°, Biavati assesta il colpo del ko definitivo, segnando la rete del 4-2 ospite e mettendo a referto anch’egli la propria personale doppietta.

Ci si aspetterebbe una fiammata dei viola, ma i toscani non hanno neppure il tempo metabolizzare il doppio svantaggio che rimangono in dieci per via di una espulsione. La formazione di Felsner ne approfitta subito, mettendo a referto uno storico 5-2 grazie alla rete a tempo ormai scaduto di Bruno Arcari.

Bisogna ammettere che la Fiorentina si vendicò a stretto giro di posta, vincendo poi per 3-2 la gara di ritorno sotto le Due Torri, ma alla fine della stagione i rossoblù arrivarono settimi con due punti in più dei toscani nella classifica finale. In ogni caso, in quel 25 gennaio era andato in scena uno dei più spettacolari Derby dell’Appennino e quella che fino ad oggi possiamo considerare come la miglior vittoria rossoblù in terra fiorentina. Sicuramente una storia rossoblù da ricordare.

