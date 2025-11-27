Le guide europee: tutto quel che c’è da sapere sul Salisburgo di Letsch

Torna l’Europa al Dall’Ara. Dopo lo sfortunato pareggio a reti bianche col Brann, questa sera i Rossoblù tornano in campo per la quinta giornata di League Phase. Di fronte, il Salisburgo di Thomas Letsch, ormai da anni figura stabile delle competizioni europee. Quinta giornata che, oltre al match del Dall’Ara, inizierà a delineare anche i primi contorni di classifica finale. Classifica in cui sia Bologna che Salisburgo sognano di chiudere nelle prime otto posizioni, guadagnando l’accesso diretto agli ottavi di finale. Ma come arriva oggi, e chi può far male tra gli austriaci? Proviamo a scoprirlo insieme.

Una stagione in crescendo

Il Red Bull Salisburgo arriva alla sfida di questa sera da capolista della Bundesliga austriaca, pur in un campionato ancora molto tirato, con solo quattro punti di vantaggio sul Wolfsberger settimo. La stagione per i ragazzi di Letsch è iniziata già a fine luglio e i primi mesi sono stati tutt’altro che brillanti, segnati da pareggi in serie e qualche scivolone inatteso. Nell’ultimo mese, però, il Salisburgo ha cambiato marcia, ritrovando ritmo e continuità di prestazioni nonostante la sconfitta maturata nell’ultimo turno di campionato. Il percorso europeo, al contrario, è stato finora più incerto: in Europa League è arrivata una sola vittoria, quella sui Go Ahead Eagles, che ha fruttato gli unici 3 punti in classifica ai “Die Roten Bullen”.

Bologna-Salisburgo: ecco a chi fare attenzione

Settore giovanile, squadra satellite e volontà di puntare sui ragazzi. Squadra centrale per il progetto Red Bull, il Salisburgo da ormai un decennio a questa parte punta moltissimo sulla valorizzazione dei giovani, sia acquistati da piccoli club esteri, sia emersi dal settore giovanile. Una delle chiavi del progetto è, ovviamente, il Liefering, squadra satellite del Salisburgo in cui il club manda diversi giocatori per permettere loro di giocare con continuità, e poi esplodere generando ricche plusvalenze per il club.

Ovviamente, anche la prima squadra è ricca di giovani calciatori in rampa di lancio. Tra questi, nel match di stasera potrebbero essere proprio questi tre a fare male.

Maurits Kjaergaard

Messo già sott’occhio quest’estate da Sartori, Kjaergaard è un centrocampista danese classe 2003 già da qualche anno nel giro delle nazionali biancorosse. Trequartista atipico, visto il metro e 92 di altezza, il danese compensa una velocità non spiccata con una tecnica ed un dribbling fuori dal comune. Giocatore molto intelligente, è abilissimo nella doppia fase e nell’attacco della porta, anche se la dote migliore è nell’ultimo passaggio, come dimostrano i già 7 assist realizzati in stagione.

Petar Ratkov

Attaccante serbo, anche lui classe 2003 ed ormai da qualche anno anche nel giro della nazionale. Attuale capocannoniere della squadra, Ratkov rappresenta l’archetipo del classico centravanti vecchia scuola. Fisico possente (193 cm di altezza) ed un ottimo colpo di testa lo rendono un perfetto attaccante d’area di rigore. Alla grande abilità nel gioco aereo, però, Ratkov affianca anche una buona tecnica, che lo rende molto bravo anche nel gioco di sponda.

Clement Bischoff

Altro giovanissimo talento danese, classe 2005, Bischoff è arrivato quest’estate dopo un’eccellente annata al Brondby. Classica ala a piede invertito, ama giocare pestando la linea laterale, così da ricevere palla sui piedi e puntare il suo diretto avversario. Unico neo, un tiro non irresistibile, motivo per cui spesso ricerca il fondo del campo per il cross.

Come dare fastidio agli austriaci?

Nonostante sia una squadra abituata a giocare le competizioni europee, bisogna ricordarsi però che il Salisburgo ha una rosa molto giovane. Ricca di giocatori di valore, certo, ma ancora agli inizi delle rispettive carriere. E proprio questa mancanza di esperienza ha causato alcuni problemi alla retroguardia austriaca in questo inizio di stagione. Diversi dei gol subiti dal portiere Schlager, infatti, arrivano da errori di singoli o incertezze dovute ad una comprensibile mancanza di esperienza. Bologna avvisato, quindi, stasera sarà fondamentale cercare di sfruttare al massimo la scaltrezza dei giocatori con qualche primavera in più.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook