L’arbitro Maresca da rosso in Genoa-Bologna (Stadio)

Un altro errore arbitrale da sottolineare con la penna rossa: in base alle valutazioni post-partita, l’espulsione di Lukasz Skorupski in Genoa-Bologna non c’era. Per di più, estraendo il rosso diretto per il portiere felsineo il direttore di gara Fabio Maresca ha inevitabilmente indirizzato il match. Un match che sembrava in discesa per gli uomini di Vincenzo Italiano, e che invece è terminato con un 3 a 2 pieno di rammarico.

Genoa-Bologna è terminata 3-2, ma l’espulsione di Skorupski non c’era: niente fallo da ultimo uomo

Che l’estremo difensore polacco sia stato autore di un’uscita goffa e molto rischiosa ai danni di Vitinha era chiaro a tutti. Soprattutto perché gli interventi fallosi dei portieri fuori dalla propria area di rigore vengono quasi sempre puniti con il cartellino rosso. In questo caso, però, non si trattava di DOGSO (Deny an Obvious Goal Scoring Opportunity), il cosiddetto “fallo da ultimo uomo“.

Dietro alla linea del pallone, infatti, c’erano anche altri giocatori rossoblù in grado di difendere. Lykogiannis stava tentando il contrasto con Vitinha, mentre Heggem era già sulla traiettoria del tiro dentro l’area di rigore del Bologna. Di conseguenza, la scomposta scivolata di Skorupski, per quanto fallosa, avrebbe dovuto essere sanzionata con il cartellino giallo invece che con l’espulsione.

L’arbitro Maresca, tuttavia, non ha avuto dubbi: rosso diretto. Una decisone che non ha convinto neppure Maggioni e Massa in sala VAR, che hanno richiamato il fischietto napoletano perché riguardasse le immagini. Quest’ultimo, però, non ha cambiato la propria valutazione neppure dopo il controllo al VAR, confermando così la decisione. L’espulsione del portiere polacco ha segnato l’inizio della fine per il Bologna, che nel secondo tempo ha incassato i tre (bellissimi) gol di Malinovskyj (62′), Ekuban (78′) e Messias (91′). Da 0-2 a 3-2 nell’ultima mezzora di gioco: così i Grifoni hanno condannato il Bologna di Italiano alla sesta sconfitta nel giro di due mesi.

(Fonte: Stadio, Dario Cervellati)

