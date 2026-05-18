Atalanta-Bologna, dubbi sulla direzione di Perenzoni: l’analisi

La prestazione dell’arbitro Perenzoni nella sfida tra Atalanta e Bologna ha acceso il dibattito, soprattutto per un episodio chiave avvenuto nell’area bergamasca. Il direttore di gara, alla sua seconda presenza stagionale in Serie A, è stato giudicato sufficiente ma non privo di sbavature.

L’episodio più contestato riguarda il contatto tra Carnesecchi e Rowe, valutato come semplice rischio rigore. Secondo l’analisi arbitrale, il portiere dell’Atalanta interviene inizialmente sul pallone, ma restano dubbi sul successivo impatto con l’avversario. In particolare, a far discutere è il movimento del braccio sinistro e il tocco della gamba destra che sembra colpire, seppur non con eccessiva vigoria, il calciatore rossoblù.

Il caso Bernardeschi-De Ketelaere

Altro episodio finito sotto la lente riguarda il contatto tra Bernardeschi e De Ketelaere. L’azione nasce da un passaggio di Joao Mario e vede il giocatore del Bologna intervenire sul trequartista nerazzurro all’interno dell’area.

Perenzoni ha lasciato proseguire e la scelta è stata confermata anche dal VAR. Il contatto esiste, ma viene considerato troppo leggero per assegnare il calcio di rigore. Una decisione che ha comunque generato e alimentato parecchie proteste.

Gol Orsolini regolare: nessun dubbio

Corretta invece la valutazione sul gol di Orsolini, convalidato senza particolari polemiche. Al momento del cross di Rowe, tre giocatori dell’Atalanta — Djimsiti, Ahanor e Scalvini — tengono in gioco l’esterno offensivo rossoblù.

La rete è stata quindi ritenuta regolare sia in campo sia dopo il controllo della sala VAR.

Cartellini e gestione disciplinare

Sul piano disciplinare, Perenzoni ha chiuso il match con 21 falli fischiati e due ammonizioni. Il primo giallo è stato mostrato a Pobega dopo un intervento su De Ketelaere giudicato non particolarmente duro, mentre il secondo è arrivato a Pasalic per proteste.

Una direzione complessivamente sufficiente, ma con episodi che continuano a far discutere post-partita.

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