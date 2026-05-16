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Castro in bilico, Bologna “di rigore” e i dubbi di Palladino: Bologna, le notizie di oggi

Le notizie rossoblu di oggi

Pubblicato

8 secondi fa

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Santiago Castro (© Damiano Fiorentini)
Santiago Castro (© Damiano Fiorentini x 1000cuori rossoblu)
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Alla vigilia della trasferta di Bergamo, tanto è accaduto a Casteldebole. Dalla conferenza di Italiano alle ultime di formazione delle due squadre, potreste esservi persi tante novità. Alle notizie sul Bologna di oggi, dentro e fuori dal campo da calcio, ci pensiamo noi.

Per approfondire:

Bologna, che record dal dischetto!

I rossoblu sono una delle migliori società europee per freddezza. Oltre a Orsolini e Berrnardeschi, eccellenti tiratori dotati di freddezza non indifferente, tutta la squadra primeggia nei dati dal dischetto.

Riccardo Orsolini con la maglia del Bologna stagione 2025/2026

Riccardo Orsolini esulta durante la stagione 2025/26, Serie A (© Damiano Fiorentini x 1000cuori rossoblu)

A caccia di un’impresa

Certo, vincere con tre reti di scarto sul campo della Dea non sarà facilissimo. Quella che sempre una mission impossible, però, è resa quantomeno credibile dalle statistiche storiche di mister Italiano. Insomma, sarà difficile ma per farcela servirà la spinta di tutti i tifosi, anche quelli da casa.

Vincenzo Italiano pre Bologna-Lazio 0-2 (© Damiano Fiorentini)

Vincenzo Italiano nel riscaldamento pre Bologna-Lazio 0-2  (© Damiano Fiorentini x 1000cuori rossoblu)

La Dea senza difesa: tutto aperto per domani

Mister Palladino ha commentato l’impegno contro il Bologna. Tra i dubbi per il futuro e l’obiettivo Conference League, ha anche ammesso di non aver certezze per la difesa di domani.

Lewis Ferguson in Bologna-Atalanta (© Damiano Fiorentini)

Lewis Ferguson in Bologna-Atalanta del girone d’andata a duello con Charles De Ketelaere e Davide Zappacosta (© Damiano Fiorentini x 1000cuori rossoblu)

Una sorpresa nei convocati

Nel primo pomeriggio è uscita anche la lista dei convocati, con una sorpresa speciale dalla formazione Primavera.

Italiano concentrato

Anche Italiano, come il collega Palladino, ha parlato in conferenza stampa con i giornalisti. Per scoprire cosa ha detto, clicca qui.

Vincenzo Italiano post Atalanta-Bologna (© Damiano Fiorentini X 1000cuorirossoblù) Udinese

Vincenzo Italiano post Atalanta-Bologna (© Damiano Fiorentini X 1000cuorirossoblù)

Calciomercato Bologna, Castro pedina per la permanenza di Dallinga

La sirena inattesa di oggi è arrivata dal calciomercato in uscita. Se Castro dovesse partire, i rossoblu ripartirebbero da Thijs Dallinga per la prossima stagione di Serie A.

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