Castro in bilico, Bologna “di rigore” e i dubbi di Palladino: Bologna, le notizie di oggi

Alla vigilia della trasferta di Bergamo, tanto è accaduto a Casteldebole. Dalla conferenza di Italiano alle ultime di formazione delle due squadre, potreste esservi persi tante novità. Alle notizie sul Bologna di oggi, dentro e fuori dal campo da calcio, ci pensiamo noi.

Bologna, che record dal dischetto!

I rossoblu sono una delle migliori società europee per freddezza. Oltre a Orsolini e Berrnardeschi, eccellenti tiratori dotati di freddezza non indifferente, tutta la squadra primeggia nei dati dal dischetto.

A caccia di un’impresa

Certo, vincere con tre reti di scarto sul campo della Dea non sarà facilissimo. Quella che sempre una mission impossible, però, è resa quantomeno credibile dalle statistiche storiche di mister Italiano. Insomma, sarà difficile ma per farcela servirà la spinta di tutti i tifosi, anche quelli da casa.

La Dea senza difesa: tutto aperto per domani

Mister Palladino ha commentato l’impegno contro il Bologna. Tra i dubbi per il futuro e l’obiettivo Conference League, ha anche ammesso di non aver certezze per la difesa di domani.

Una sorpresa nei convocati

Nel primo pomeriggio è uscita anche la lista dei convocati, con una sorpresa speciale dalla formazione Primavera.

Italiano concentrato

Anche Italiano, come il collega Palladino, ha parlato in conferenza stampa con i giornalisti. Per scoprire cosa ha detto, clicca qui.

Calciomercato Bologna, Castro pedina per la permanenza di Dallinga

La sirena inattesa di oggi è arrivata dal calciomercato in uscita. Se Castro dovesse partire, i rossoblu ripartirebbero da Thijs Dallinga per la prossima stagione di Serie A.

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