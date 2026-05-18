Bologna FC
L’uomo della domenica – Juan Miranda…ancora!
Toc-toc…ma a farlo, ancora una volta, è Juan Miranda: è il terzino spagnolo l’uomo della domenica in Atalanta-Bologna, con la seconda prestazione consecutiva da grande giocatore
Il nostro è un giudizio popolare. Lo è anche quello della Lega Serie A, per consegnare il primo “Panini Player of the Match” al triplice fischio. Ebbene, anche questa settimana, le due premiazioni coincidono. Dopo Napoli-Bologna, anche in Atalanta-Bologna c’è stato un giocatore su tutti a spiccare, ed è sempre lui: Juan Miranda. Il terzino spagnolo, nella partita della New Balance Arena, ha avuto forse meno scorribande offensive, ma è soprattutto a livello difensivo, come raccontano i numeri, a fare la differenza.
Atalanta-Bologna: Juan Miranda, ancora tu!
“Ancora tu”, probabilmente, lo avrà pensato chi, sei giorni dopo, ha riconsegnato il “Panini Player of the Match” a Juan Miranda: il secondo consecutivo, da Napoli-Bologna ad Atalanta-Bologna. Ma il campo ha parlato, e seppur a decidere la partita sia stato quello con il numero 7 sulle spalle, e cioè Riccardo Orsolini, a fare la differenza è stata la gamba del numero 33.
Già, la gamba e non il piede questa volta. Perché a livello offensivo Miranda ha inciso forse meno del solito, con solo due cross andati a segno su cinque tentativi (dato SofaScore), seppur mantenendo un’ottima percentuale di passaggi portati a termine, circa l’80%: due di questi, dato non da poco, hanno messo in porta i compagni. Ma, dicevamo, è soprattutto dietro, nel pomeriggio di ieri, ad aver dato un grande contributo. Se non spiccano i numeri di intercetti e recuperi, due, lo fanno i duelli vinti palla a terra: ben 9. Significa che spesso e volentieri, quando Juan Miranda veniva puntato, non veniva superato. Eccolo quindi anche in veste di difensore, finalmente.
Ripartire da qui
Come scrivevamo nelle nostre pagelle post Atalanta-Bologna, Juan Miranda una tiratina d’orecchie se la merita. Perché il numero 33 non è stato sempre quello di Napoli o di Bergamo. Per un periodo, anche ad intermittenza, non ci è andato nemmeno vicino. Ma quando è questo giocatore qui, in grado di fare la differenza su ambo i lati (anche se non nella stessa partita, ma va benissimo comunque), è una risorsa importantissima per il Bologna. Uno con la gamba e con il piede di Miranda, non lo si trova così facilmente. Ecco perché da queste due partite dovrà ripartire la fascia sinistra Rossoblù, da questo Juan Miranda.
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