Bernardeschi, l’asso di Coppe di mister Italiano

Esperienza c’è, qualità c’è, ma la forma? Questo era il pallino che per gran parte della scorsa estate riempiva la testa dei tifosi del Bologna quando si parlava di Federico Bernardeschi. Un giocatore di indubbia qualità, questo sì, ma ormai da troppo tempo lontano dal calcio che conta, quello europeo, fatto di tattica e fisicità. Un pallino che era diventato addirittura campanello d’allarme quando, ad inizio stagione, anche mister Italiano lo aveva bacchettato, chiedendogli di fare quanto prima uno “switch mentale” per poter essere quanto prima a disposizione.

Ma si sa, il tempo è galantuomo e, prima o poi, riporta ogni cosa al proprio posto. E così, ovviamente, è stato anche per Bernardeschi, che dopo un periodo di ambientamento necessario è, pian piano, tornato ad essere quell’estroso fantasista mancino che tutta Italia aveva ammirato nelle ultime stagioni in Serie A. Prima da trequartista, poi da esterno a destra e, in emergenza, anche da esterno sinistro, dove la sua storia col Bologna ha avuto quello “switch”.

Bologna: Bernardeschi la scelta per battere l’Inter

Uno switch che è arrivato proprio in coppa, quando con il Salisburgo il numero 10, grazie ad un bellissimo colpo di testa, ha potuto dare continuità al primo gol in maglia Rossoblù arrivato solo pochi giorni prima ad Udine. Un back-to-back che ha ridato fiducia ad un Federico rinato, al centro di un Bologna di cui, dopo la partita col Celta Vigo, ne è diventato anche trascinatore grazie ad una fantastica doppietta.

E ora, forte della sua grande esperienza (4 apparizioni e 2 vittorie) in Supercoppa, Bernardeschi vuole mettere in difficoltà Vincenzo Italiano, ancora alla ricerca dell’undici più adatto per affrontare l’Inter venerdì sera.

Fonte: Dario Cervellati – Il Corriere dello Sport-Stadio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook