Bernardeschi rilancia il sogno azzurro: per Gattuso è un osservato speciale

La sfida europea contro la Roma non ha lasciato solo un risultato aperto in vista del ritorno. Ha consegnato anche una dichiarazione d’intenti. A pronunciarla è stato Federico Bernardeschi, che al termine della partita non ha nascosto un pensiero che lo accompagna da tempo: il ritorno in Nazionale.

«All’Italia penso sempre». Parole tutt’altro che casuali. Un messaggio rivolto direttamente al commissario tecnico Gennaro Gattuso, che in questo momento osserva con attenzione diversi profili in vista dei prossimi impegni degli azzurri.

Bernardeschi – La scelta di tornare in Serie A

Il sogno azzurro non è nato oggi. In realtà è stato uno dei motivi principali che hanno spinto Bernardeschi a lasciare la MLS e a rientrare in Italia la scorsa estate, accettando la proposta del Bologna. Dopo l’esperienza al Toronto FC, l’esterno offensivo aveva bisogno di rimettersi in gioco in un contesto competitivo come quello della Serie A. Una decisione accolta con curiosità ma anche con qualche scetticismo iniziale.

L’infortunio e la ripartenza

Proprio quando sembrava aver trovato il passo giusto, è arrivato un nuovo ostacolo. Durante la semifinale della Supercoppa Italiana contro l’FC Internazionale Milano, Bernardeschi ha riportato una frattura alla clavicola. Un episodio che avrebbe potuto frenare definitivamente il suo percorso di rilancio. Invece il numero 10 rossoblù ha reagito lavorando per tornare in campo più determinato di prima.

Bernardeschi e la notte contro la Roma

Nella gara europea contro la Roma, Bernardeschi ha offerto una prestazione da protagonista assoluto. Fin dai primi minuti ha messo in difficoltà la difesa giallorossa, creando pericoli e spingendo con continuità sulla fascia. Il suo gol ha rappresentato solo una parte di una partita giocata ad altissimo livello. Oltre alla rete, l’esterno rossoblù ha creato numerose occasioni per i compagni, sfiorando anche un assist decisivo per Tommaso Pobega.

La sfida interna con Orsolini

Il suo momento positivo si intreccia inevitabilmente con quello di un altro protagonista dell’attacco rossoblù, Riccardo Orsolini. L’esterno numero 7 ha ricevuto la pre-convocazione per gli spareggi mondiali, mentre Bernardeschi continua a inseguire il ritorno in azzurro. Una sorta di competizione interna che potrebbe rivelarsi positiva per il Bologna, spingendo entrambi a mantenere altissimo il livello delle prestazioni. Anche perché il nuovo assetto tattico ipotizzato per la Nazionale potrebbe favorire proprio le caratteristiche di Bernardeschi, particolarmente adatto a interpretare ruoli più completi sulle corsie esterne.

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