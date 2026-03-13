Emozioni, orgoglio e tante ambizioni per un sogno qualificazione complesso ma tutt’altro che spento. Questo è quanto abbiamo visto ieri, con la grandissima prestazione dei rossoblu contro la Roma. Ci sarà modo di approdare ai quarti? Lo scopriremo giovedì ma, intanto, non dobbiamo farci divorare dalla fretta. Pensiamo un giorno alla volta e la storia si farà. Intanto, se vi foste persi le ultime notizie di oggi sul Bologna, state tranquilli: ci pensiamo noi.

Le parole del postpartita

Anzitutto, se la curiosità vi divora, non potete non gettare un occhio sulle dichiarazioni dei protagonisti di ieri. Da Bernardeschi a Gasperini, da mister Italiano a Castro concludendo con Rowe e Ferguson. Sul sito, o cliccando sui nomi corrispondenti, troverete tutto.

Bologna già in campo

Subito dopo la sfida di ieri sera, il Bologna è già tornato ad allenarsi a Casteldebole. Questa mattina, però, la squadra è stata spezzata in due, con i titolari che hanno svolto il differenziato per recuperare mentre le riserve hanno fatto attivazione e una partitella. Per scoprire di più, clicca su questo link.

Miranda squalificato in Europa: ci sarà domenica?

Sono già trapelate le prime ipotesi per quanto riguarda la formazione di domenica di Italiano, che non ha ancora scelto tutti gli interpreti. Lo squalificato europeo Miranda potrebbe essere costretto al doppio turno, anche per lasciare più leggero Lyko. Per scoprirne di più, clicca qui.

Berna è il futuro della nazionale?

Il numero dieci del Bologna continua a stupire tutti, non è un mistero. Un momento di forma così non lo viveva da parecchio e, naturale conseguenza, in molti si stanno interrogando su un suo futuro con la maglia azzurra. Bernardeschi potrebbe essere l’uomo giusto per parecchie ragioni, non ultima l’esperienza, ma ovviamente tutte le scelte spettano a mister Gattuso.

Bologna: il programma di domani

Il weekend dei rossoblu si prospetta carico, con la conferenza stampa di domani e l’ultimo allenamento pre-Sassuolo. Se volete restare aggiornati, continuate a leggerci per notizie in tempo reale sul Bologna.

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