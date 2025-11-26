BFC sui Social – Emozioni, valori e gol

La settimana del Bologna sui social è stata scandita da tre contenuti che hanno saputo unire emozioni, valori e prospettive. Dal richiamo internazionale della Supercoppa alla sensibilità verso temi sociali, fino alla gioia di un gol che segna un nuovo inizio, i canali rossoblù hanno raccontato molto più di una semplice cronaca sportiva: hanno restituito l’immagine di un club che vive il calcio come esperienza totale.

Viaggio verso la Supercoppa

Il Bologna ha aperto la settimana con un post che profuma di avventura internazionale. In occasione della EA Sports FC Supercup, il club ha condiviso l’immagine del trofeo accompagnata dall’annuncio dei pacchetti viaggio realizzati da Sporting Vacanze, Official Supplier rossoblù. Un invito rivolto ai tifosi a vivere da protagonisti l’esperienza di Riyadh, trasformando la passione per il calcio in un’occasione di viaggio e condivisione.

Dominguez e il segno rosso

La seconda immagine ha avuto un forte impatto simbolico. Benjamin Dominguez, alla sua prima da titolare in casa dell’Udinese, è apparso con il segno rosso sulla guancia: gesto semplice ma potente, che testimonia l’adesione del Bologna alla campagna nazionale contro la violenza sulle donne. Un messaggio che va oltre il campo, ribadendo come il calcio possa farsi veicolo di sensibilizzazione e responsabilità sociale.

Bernardeschi, il primo sigillo rossoblù

Il terzo contenuto che ha acceso i social è stato il video del gol di Federico Bernardeschi contro l’Udinese, il primo con la maglia del Bologna. Un momento atteso e celebrato dai tifosi, che hanno visto l’ex azzurro iscrivere il proprio nome nella storia recente del club. L’esultanza e la condivisione del video hanno trasformato quell’istante in un simbolo di entusiasmo e nuove prospettive per la stagione.

Tre immagini, tre storie diverse ma unite da un filo comune: il Bologna che si racconta non solo attraverso il campo, ma anche attraverso i valori, i sogni e le emozioni dei suoi tifosi. Dai viaggi internazionali alla lotta sociale, fino alla gioia di un gol, i social rossoblù diventano specchio di una comunità viva e partecipe.

