Bologna, un tesoro in prestito: la stagione della consacrazione di Antonio Raimondo

Il Bologna ha un tesoro in prestito: Antonio Raimondo. L’attaccante classe 2004 brilla nel suo Frosinone e scrive un record da vera promessa: è lui l’italiano più giovane con almeno 7 gol a stagione fra le prime e le seconde divisioni dei top 5 campionati europei. Sarà questa la stagione della consacrazione di Raimondo? Il Bologna lo monitora con attenzione, mentre lui trascina il Frosinone verso lo storico ritorno in Serie A.

Antonio Raimondo, l’esordio in Serie A col Bologna

Qualcuno ricorderà il suo esordio con la maglia del Bologna. Nell’era di Sinisa Mihajlovic, il giovanissimo diciassettenne entrava in campo al posto di Rodrigo Palacio proprio contro l’Hellas-Verona, avversario odierno del Bologna. Correva l’anno 2021: appena un minuto in campo tra i grandi, diventati 75 esattamente un anno dopo all’ultima di campionato, persino da titolare. «Mi trattava come se avessi trent’anni, non faceva distinzioni. Penso sia stato il primo a credere veramente in me» raccontava Raimondo ai microfoni di Gianluca Di Marzio lo scorso anno.

Uno scampolo di partita lo giocò anche nel febbraio 2023 contro la Sampdoria, poi gli ultimi 3 minuti di Serie A in carriera al Dall’Ara contro l’Inter. Quella fu la sua ultima stagione con la maglia del Bologna, prima di partire per Terni.

Gli anni d’oro di Raimondo

Con la Ternana registra la sua miglior annata di sempre: appena maggiorenne, realizza 9 gol e 1 assist alla sua prima stagione in Serie B. Una serie di prestiti infelici hanno rallentato la sua fioritura, ma con il Frosinone non vuole fermarsi e l’obiettivo è raggiungere la doppia cifra.

Al momento conta 27 presenze, di cui 21 da titolare, colorate da 7 gol e 1 assist col Frosinone. Arrivato in estate, con il tecnico Alvini ha trovato subito il giusto feeling e ora guida i compagni verso la promozione in Serie A grazie alla terza posizione in classifica. Anche la Nazionale è diventato ormai un impegno quasi fisso per Raimondo: con la maglia azzurra ha segnato ben 13 gol nelle varie categorie (dall’U-18 all’U-21).

Ebbene, il Bologna possiede ancora il suo cartellino e il prestito al Frosinone è in scadenza il 30 giugno. L’attacco sarà un reparto particolarmente caldo nella finestra di mercato estiva dei rossoblù: potrebbe essere proprio Antonio Raimondo il prossimo centroavanti del Bologna?

