Già 7000 biglietti venduti: il Dall’Ara vuole il tutto esaurito

Come fosse un déjà-vu, ma questa volta con motivazioni e luoghi (almeno per l’andata) molto diversi. Bologna ed Aston Villa torneranno ad incontrarsi, per la terza volta negli ultimi due anni, in campo europeo. Un caso molto raro, dal momento che prima dello scorso anno Rossoblù e Villans non si erano mai incontrati in partite ufficiali.

Attenzione, però, perché il luogo dell’andata sarà molto diverso rispetto alle sfide a cui le due squadre ci hanno abituato nei due primi incontri. Per l’andata dei quarti di finale di Europa League, infatti, il teatro del match sarà il Dall’Ara, casa dei Rossoblù che, per l’occasione, sembra esser pronto a tirarsi a lucido.

Bologna-Aston Villa: una storica sfida da sold out

Un campionato di rincorsa, ma un’Europa da vera protagonista. La stagione del Bologna, per essere più coincisi possibile, si può riassumere così. Un’annata particolare, che ha faticato a trovare momenti di festa in Serie A, ma che in Europa League ha fatto gioire più e più volte il pubblico Rossoblù. Lo stesso che, ventisette anni dopo, sogna di tornare a giocarsi una semifinale europea, vendicando la gara col Marsiglia del ’99 ed accedendo ad una storica finale ad Istanbul.

Di fronte, certo, l’avversario non è così agevole. L’Aston Villa, oltre ad essere l’ultima squadra in grado di battere il Bologna in Europa, è infatti la candidata numero uno alla vittoria finale e, forte dell’esperienza del suo allenatore, Unai Emery (già 4 Europa League in bacheca), punterà a rispettare i pronostici.

Dalla sua, almeno per l’andata, il Bologna avrà però un Dall’Ara che si prospetta tutto esaurito. Al primo giorno di prevendita, infatti, sono più di 7000 i biglietti venduti in prelazione ai già possessori dell’abbonamento per l’Europa League, che avranno la possibilità di confermare un posto fino a domani. Giorno in cui, a poco meno di due settimane dalla gara, partirà la vendita libera, che promette uno storico sold out.

Fonte: Marcello Giordano – Il Resto del Carlino

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