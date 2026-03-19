LIVE Roma-Bologna: risultato e cronaca in diretta. Zortea titolare, El Sharaawy in attacco per i giallorossi

Il grande palcoscenico europeo si accende allo Stadio Olimpico. Dalla tribuna stampa dell’impianto capitolino, siamo pronti a raccontarvi in diretta il ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Roma e Bologna. Si riparte dall’1-1 maturato sette giorni fa al Dall’Ara: chi passa il turno affronterà ai quarti la vincente della sfida tra Aston Villa e LOSC Lille (con andata in Italia).

Le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Wesley; Cristante; El Sharaawy, Malen.

All.: Gian Piero Gasperini.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe.

All.: Vincenzo Italiano.

La cronaca live di Roma-Bologna

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19:55 – La formazione ufficiale del Bologna

19:50 – La formazione ufficiale della Roma

19:40 – Le parole dei mister

Cresce l’attesa. Vincenzo Italiano ha voluto allentare la pressione sui suoi ragazzi, dando i giallorossi come favoriti e chiarendo che la qualificazione non rappresenta un’ossessione o uno spartiacque per la stagione: «Non ci faremo intimorire dall’ambiente. La Roma ha un valore di rosa molto più alto del nostro. L’obiettivo è creare dei pericoli, mantenere il possesso palla e farci trovare pronti rispetto alla loro intensità».

Clima opposto in casa Roma, dove Gian Piero Gasperini definisce la gara «decisiva, da dentro o fuori», caricando un Olimpico pronto per una notte infuocata. Curiosità statistica: Italiano vanta 7 vittorie contro Gasperini in carriera (a fronte di 5 sconfitte e 4 pareggi), ma “Gasp” è imbattuto contro il tecnico rossoblù da quando siede sulla panchina giallorossa.

19:35 – I duelli in campo

Il match vivrà sul confronto a distanza tra i centravanti Malen e Castro: l’olandese è ormai il perno dei padroni di casa, mentre Santiago cerca gol pesanti per conquistare la nazionale argentina.

Nelle probabili formazioni, Italiano lancerà Lykogiannis sull’out di sinistra, mentre la Roma ha un solo grande dubbio: ballottaggio serrato tra Pellegrini ed El Shaarawy per supportare l’attacco. Il difensore giallorosso Wesley ha suonato la carica: «Se sono concentrato in campo, è difficile per qualsiasi avversario superarmi».

19:30 – L’emergenza della Roma e l’occasione di Ravaglia

Pesa tantissimo l’assenza di Łukasz Skorupski, fermato domenica da un infortunio al bicipite femorale sinistro che lo terrà fuori per i prossimi due mesi. Tra i pali del Bologna ci sarà Federico Ravaglia, che in conferenza non ha nascosto l’emozione: «Mi dispiace per Łukasz, ma per me è un’opportunità e voglio sfruttarla al massimo. Mi sono preparato anche per i rigori».

Se il Bologna perde il suo numero uno, la Roma è in piena emergenza offensiva: mister Gasperini recupera Mancini dalla squalifica, ma deve rinunciare agli infortunati Dybala, Soulé, Dovbyk e Ferguson.

19:25 – Il momento di forma

I rossoblù arrivano nella Capitale forti di una striscia di 10 risultati utili consecutivi in Europa League (6 vittorie e 4 pareggi). Il trend contro i giallorossi è altrettanto positivo: il Bologna ha perso solo uno degli ultimi sette incroci e ha sbancato l’Olimpico in due delle ultime tre occasioni, segnando sempre tre reti. Di contro, la Roma attraversa un momento buio, con una sola vittoria nelle ultime sei gare stagionali.

19:20 – Il ricordo di Mazzone

Oltre a essere la Festa del Papà, oggi sarebbe stato l’89° compleanno dell’indimenticato Carlo Mazzone. L’allenatore, nato a Roma e tifoso giallorosso, ha guidato sia la squadra capitolina (per tre anni) che il Bologna (in tre diverse occasioni). Entrambi i club lo hanno voluto ricordare in queste ore con messaggi commoventi sui propri canali social.

Oggi Carlo Mazzone avrebbe compiuto 89 anni. Proprio nel giorno di Roma-Bologna, che è anche la sua partita.

Mister, sei sempre nel nostro cuore. pic.twitter.com/NCSB46iHH5 — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) March 19, 2026

19:15 – Buonasera dallo Stadio Olimpico! Manca un’ora e mezza al fischio d’inizio di Roma-Bologna, match che deciderà l’accesso ai quarti di finale di Europa League.

Il tabellino di Roma-Bologna

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Wesley; Cristante; El Sharaawy, Malen.

All.: Gian Piero Gasperini. A disp.: De Marzi, Gollini, Rensch, Pellegrini, El Aynaoui, Tsimikas, Ziolkowski, Vaz, Ghilardi, Zaragoza.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe.

All.: Vincenzo Italiano. A disp.: Pessina, Franceschelli, Moro, Orsolini, Heggem, Casale, Odgaard, Lykogiannis, Sohm, Dallinga, Cambiaghi, Dominguez.

Arbitro: Kovacs (ROU)

Marcatori: –

Ammoniti: –

Espulsi: –

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