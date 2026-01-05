Il calendario della Serie A non lascia tempo al Bologna di riprendersi o riflettere sulla situazione che sta vivendo, dopo l’Inter al Dall’Ara arriva l’Atalanta. Nel turno infrasettimanale dell’Epifania, i rossoblù ospitano l’altra formazione nerazzurra in casa per provare a riprendere un ritmo da Europa.

La gara, nel mercoledì post-Epifania, sarà visibile su più piattaforme e canali TV. Ecco le informazioni principali.

Bologna-Atalanta: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Serie A, 19^ giornata;

Partita: Bologna-Atalanta;

Data: mercoledì 7 gennaio 2026;

Orario: 18:30;

Luogo: Stadio Renato Dall’Ara, Bologna;

Canale TV: DAZN 1 su Sky, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251;

Piattaforma streaming: DAZN, NOW TV.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

A che punto siamo?

L’ultima gara del girone di andata, almeno da calendario, vede il Bologna di Vincenzo Italiano impegnato a fronteggiare la complicata sfida contro l’Atalanta. Nonostante il brutto avvio di campionato degli orobici, i felsinei conservano finora solamente un punto di vantaggio sulla formazione ora di Raffaele Palladino.

Il Bologna non vince una gara dallo scorso 11 dicembre, quando vinse a Vigo contro il Celta. Mentre, in campionato la squadra rossoblù non trova i tre punti dalla trasferta di Udine lo scorso 22 novembre 2025. Una situazione di crisi dalla quale la squadra emiliana deve tirarsi fuori velocemente per non perdere il treno Europa.

L’Atalanta sta invece riprendendo un ritmo importante da quando c’è Palladino e contro il Bologna, vincendo, può operare un sorpasso importantissimo. Sono quattro le vittorie negli ultimi sette incontri del campionato, l’ultima delle quali nell’ultima giornata contro la Roma.

Nel frattempo, la squadra nerazzurra con Palladino ha mantenuto anche in Champions League l’ottimo ritmo che aveva già avuto comunque anche con Ivan Juric.

