Bologna-Atalanta, ecco la squadra arbitrale: Di Bello al fischietto
Designazioni ufficiali per la 19ª giornata: al Dall’Ara dirige Di Bello, VAR affidato a Meraviglia
Con la 19ª giornata alle porte – al via domani, martedì 6 gennaio -, l’AIA ha reso note le squadre arbitrali per le 10 partite protagoniste di questo turno infrasettimanale di Serie A. L’arbitro di Bologna-Atalanta sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi.
Bologna-Atalanta, la squadra arbitrale e gli addetti al VAR
Ad assistere il fischietto di Brindisi ci saranno Passeri e Trinchieri; a completare la squadra ci sarà il quarto uomo Maria Sole Ferrieri Caputi. Per quanto riguarda la sala VAR, spazio a Maraviglia, mentre AVAR affidato ad Abisso.
Il Bologna di Italiano chiamata al riscatto dopo la sconfitta netta di San Siro, mentre l’Atalanta punta a dare continuità alla vittoria interna con la Roma: appuntamento al Dall’Ara , con l’occhio anche sulla direzione dell’arbitro Di Bello e la sua squadra.
