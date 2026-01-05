Seguici su

Bologna-Atalanta, ecco la squadra arbitrale: Di Bello al fischietto

Designazioni ufficiali per la 19ª giornata: al Dall’Ara dirige Di Bello, VAR affidato a Meraviglia

15 minuti fa

Il team arbitrale di Bologna-Atalanta (© Bologna FC)

Con la 19ª giornata alle porte – al via domani, martedì 6 gennaio -, l’AIA ha reso note le squadre arbitrali per le 10 partite protagoniste di questo turno infrasettimanale di Serie A. L’arbitro di Bologna-Atalanta sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi.

Bologna-Atalanta, la squadra arbitrale e gli addetti al VAR

Ad assistere il fischietto di Brindisi ci saranno Passeri e Trinchieri; a completare la squadra ci sarà il quarto uomo Maria Sole Ferrieri Caputi. Per quanto riguarda la sala VAR, spazio a Maraviglia, mentre AVAR affidato ad Abisso.

Il Bologna di Italiano chiamata al riscatto dopo la sconfitta netta di San Siro, mentre l’Atalanta punta a dare continuità alla vittoria interna con la Roma: appuntamento al Dall’Ara , con l’occhio anche sulla direzione dell’arbitro Di Bello e la sua squadra.

