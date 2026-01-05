Bologna-Atalanta, la Dea perde pezzi: Kolašinac in dubbio

Dal nerazzurro al nerazzurro per i Rossoblù. Prima San Siro, nefasto, e poi il Dall’Ara, per rialzare la testa. Inter-Bologna rappresenta già il passato in casa felsinea, ma il futuro riserva un’altra sfida non banale: mercoledì dalle 18:30, in quel del Dall’Ara, andrà in scena Bologna-Atalanta. Una sfida che, in casa nerazzurra, potrebbe vedere un’assenza non di poco conto: quella di Sead Kolašinac. Il bosniaco è uscito nel match della Dea contro la Roma di sabato, e potrebbe non essere della partita mercoledì.

Bologna-Atalanta, Palladino con il dubbio Kolašinac

Un Atalanta-Roma di festa in quel di Bergamo, con i nerazzurri usciti vincitori dalla sfida contro l’ex condottieri Gian Piero Gasperini. Una partita che, però, in casa Atalanta ha lasciato anche i dubbi sulle condizioni di Sead Kolašinac, uscito dal campo al minuto numero 26, a causa di un problema allo stesso ginocchio che lo ha tenuto fuori fino a qualche settimana fa.

Questa volta i problemi non sono gravi come in precedenza, perché si parla di una distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, tale però da mettere in dubbio la presenza in Bologna-Atalanta di Kolašinac. Il momento per l’Atalanta sembra essere positivo, e per Palladino non c’è motivo di rischiare avendo a disposizione nel pacchetto difensivo Berat Djimsiti, Isak Hien, Giorgio Scalvini e Honest Ahanor.

Gli altri assenti in casa nerazzurra

Bologna-Atalanta potrebbe non vedere quindi Kolašinac. Ma se sul bosniaco aleggiano ancora dubbi, chi sicuramente non sarà della partita in casa Atalanta è certo: Bakker e Bellanova per infortunio, Kossonou e Lookman per la concomitanza della Coppa d’Africa, nella quale rispettivamente Costa d’Avorio e Nigeria sono ancora dentro (per la seconda, salvo una sconfitta questa sera contro il Mozambico, la quale allora potrebbe dare speranze ai nerazzurri di riavere Lookman proprio all’ultimo minuto). L’unico diffidato nelle file della Dea per Bologna-Atalanta è Marten De Roon.

