Uomini decisivi – Bologna-Atalanta

Una partita e il freddo post neve promettono più duelli che palleggio. Specialmente se quella partita è Bologna-Atalanta. La squadra di Italiano, infatti, dovrà probabilmente affidarsi a chi sa trasformare un episodio in qualcosa di concreto. In una gara da pochi spazi e decisioni rapide, i rossoblù cercano risposte dai loro uomini più incisivi sotto porta.

Orsolini, quando basta un episodio

È l’ora del ritorno di Orso al gol. Infatti, un nome sopra tutti è proprio il suo. Il freddo renderà il tutto più complesso, ma forse non per lui. Perché è in questo caso che Orsolini può diventare l’uomo delle soluzioni individuali, capace di creare pericoli anche quando il gioco sugli esterni si fa meno fluido: in sostanza tenderà a mettersi in proprio. D’altronde è quel tipo di giocatore che ha bisogno di poco per colpire, basta una palla giusta. Ma non solo. Punizioni, rigori, tiro a giro: Orsolini resta la principale fonte di gol “non strutturato” del Bologna. In una partita così, pesa tantissimo. Insomma, se il Bologna dovesse segnare, Orsolini è sarà quasi sempre coinvolto.

Dallinga, la partita per un gol

Se a Castro, ultimamente, serve il giusto tempo per ritrovarsi, magari questa può essere la sfida giusta per lui: Thijs Dallinga. Non tanto per volume, quanto per tipo di partita. La difesa dell’Atalanta è molto aggressiva ma non sempre pulita nei movimenti. Qui può intervenire Dallinga, che – sfogliando i suoi gol – ci fa capire come si può risultare quasi invisibili e inaspettati in area di rigore. Se poi aggiungiamo il freddo e campo ruvido, aumentano i cross e le palle sporche in area: quelle perfette per l’olandese. Non è una partita da 10 occasioni, ma da una palla giusta.

E Dallinga è uno che vive di quel tipo di palloni.

Fabbian, in Bologna-Atalanta serve un furbo inserimento

Tra gli uomini in forza possiamo citare anche colui che sta fomentando l’inizio del mercato invernale rossoblù: Giovanni Fabbian. Un nome meno “banale”, ma molto coerente con il contesto. Inserimenti senza palla e tempi d’attacco dell’area ottimi sono perfetti inseriti nel quadro di un’Atalanta che tende più a seguire la palla, meno l’uomo che arriva da dietro. Se Italiano lo dovesse piazzare sulla trequarti Fabbian può risultare ostico per la squadra di Palladino. È uno di quelli che non sembra pericoloso… finché non segna.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook