Quattro gol nelle ultime sei. Nelle gare del mese di dicembre solo Parma (2) e Vigo (2) sono state le eccezioni alla marcatura singola dei rossoblù. L’attacco del Bologna sta attraversando un momento di forte crisi e ora le speranze rischiano di venire riposte in chi, come Immobile, non ha dato particolari garanzie.

Ciro è l’unico dell’attacco rossoblù che, anche per via del lungo infortunio, non ha ancora segnato. Il giocatore campano è ancora a secco. La potenziale fiducia nel suo contributo si basa esclusivamente sul suo storico, sulla sua carriera e su una condizione in crescita. Il minutaggio cresce anche se finora non ha lasciato il segno se non col rigore di Riad.

Il Bologna ha bisogno di Immobile?

La sensazione è che Immobile sia l’ultima spiaggia di una situazione “disperata”. Ma i rossoblù non sono disperati. Il Bologna ha bisogno di ritrovare il suo attacco, ha bisogno di ritrovare i gol di Castro (che un segnale per la verità lo ha dato a San Siro) e ha bisogno che Dallinga ritrovi la verve di ottobre.

Per fare questo il Bologna ha bisogno che il suo reparto offensivo venga rifornito come dovrebbe. L’ultimo mese e mezzo non è stato così e gli effetti sono evidenti nei numeri. Difficile aspettarsi più di questo quando i palloni non arrivano. E in questo scenario, se non per qualche gol di rapina da vecchio marpione, anche Immobile non può essere la soluzione.

Cambio tattico

La vera grande possibilità che Immobile possa avere un impatto sul Bologna e sulla sua produttività offensiva è che Italiano sdogani definitivamente un modo di giocare più spregiudicato.

Finora la soluzione di un Bologna a due punte è stata solo una scelta dei finali di gara. Con una squadra così arido come è stata quella felsinea nell’ultimo mese e mezzo, due punte dall’inizio possono diventare un rischio da correre. La presenza di Immobile con Castro o Dallinga fin dal primo minuto inciterebbe timore e libererebbe spazi.

Spetta comunque al mister e al suo staff capire se questa è la via per ritrovare la via del gol. Ma Ciro è la ciliegina, non la torta.

Fonte: Dario Cervellati, Stadio

