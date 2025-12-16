Il Bologna attende ancora il suo Ferguson (Stadio)

Lewis Ferguson è arrivato a Bologna nel 2022 e in breve tempo ha mostrato di possedere qualità tecniche e mentali di un vero e proprio leader, arrivando anche a meritarsi la fascia di capitano. Il classe 1999 è stato uno dei grandi protagonista del Bologna di Thiago Motta, contribuendo a una stagione storica con 6 reti. Nella primavera del 2023, poi, è arrivato il grave infortunio al crociato che lo ha messo ko per diversi mesi. Un lungo stop dal quale Fergie non sembra essersi ancora ripreso del tutto.

Lewis Ferguson non è ancora tornato ai suoi livelli: adesso il capitano rossoblù deve tornare a brillare con il Bologna

Dopo l’infortunio di un anno e mezzo fa, Vincenzo Italiano lo ha spostato dalla trequarti alla linea di centrocampo per non costringerlo a scatti in velocità che avrebbero sovraccaricato il ginocchio operato. Ciononostante, le ultime prestazioni dello scozzese sono apparse sottotono: il ragazzo di Hamilton non riesce più a incidere sulla partita come in passato.

Anche con la Juventus Lewis ha faticato, sbagliando qualche appoggio che avrebbe potuto mettere in difficoltà i propri compagni. Il motivo, però, è più mentale che fisico: a tratti, infatti, riemerge il vecchio Ferguson, quello che ha incantato tutta Bologna con la sua tempra di ferro e i polmoni d’acciaio. Allo stesso tempo, però, il ragazzo è ancora frenato dalla paura di stimolare troppo il ginocchio. Lo stesso Italiano ha affermato che al momento Lewis non è al massimo della forma.

Ciononostante, il Bologna ha bisogno del suo capitano: la squadra, il mister e la tifoseria si aspettano di più da lui, che deve trovare il proprio equilibrio e ricominciare a dare il cento per cento. Intanto, però, Lewis è tornato protagonista con la sua Nazionale: è anche grazie alla sua presenza se la Scozia è riuscita a qualificarsi alla Coppa del Mondo dopo 28 anni dall’ultima partecipazione.

(Fonte: Stadio, Dario Cervellati)

