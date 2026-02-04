Bologna, ora l’attesa del rientro di Lucumí è spasmodica

Il Bologna ieri ha ceduto di schianto, per l’ennesima volta, anche in casa a un Milan quasi perfetto. I rossoneri hanno concesso pochissimo alla squadra di Vincenzo Italiano, approfittando delle enormi occasioni lasciatele “gentilmente” dalla difesa rossoblù priva ancora una volta di Jhon Lucumí.

Il colombiano manca ormai da un mese e la sua assenza, al di là dei grandi problemi che sta incontrando la squadra rossoblù, si sta facendo sentire. Le ripetute presenze di Casale con prestazioni ben sotto la sufficienza, i rossoblù le stanno pagando in maniera piuttosto grave.

Domani in campo

I rossoblù torneranno in campo domani a Casteldebole per il primo allenamento post-partita in vista della prossima sfida quella di domenica alle 12:30 contro il Parma. I rossoblù saranno impegnai all’ora di pranzo nel derby con la formazione emiliana con la speranza di ritrovare i tre punti.

Tre punti che passeranno anche e soprattutto da chi scenderà in campo. Se infatti gli allenamenti che i rossoblù svolgeranno a partire da domani porteranno buone notizie, in campo potrebbe esserci anche Jhon Lucumí. Il colombiano era tornato ad allenarsi, ma non era stato ritenuto idoneo alla convocazione per il Milan, svolgendo addirittura un lavoro personalizzato mentre la squadra era impegnata nella rifinitura.

Ottimismo verso il Parma

Contro i gialloblù la speranza del Bologna è quella di riavere il difensore centrale colombiano. Le prestazioni senza di lui sono andate come peggio non si poteva. Il suo rientro non sarà la panacea di tutti i mal di questo Bologna, ma aiuterà.

Lucumí, d’altronde, non è solo un difensore con mezzi superiori ai compagni ma è anche un elemento di esperienza su cui fare grande affidamento. Con lui al Dall’Ara contro il Parma si rivedrà anche Lukasz Skorupski che ha scontato la giornata di squalifica rimediata ingiustamente nella gara di Genova contro il Genoa.

