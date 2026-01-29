Bologna, Bernardeschi chiama gli ottavi: il jolly di Italiano a Tel Aviv

Ritrovato il ritmo e reinserito stabilmente nelle rotazioni di Italiano, Federico Bernardeschi si era rilanciato. Poi la frattura alla clavicola lo ha frenato di colpo. Dopo un mese di riabilitazione è tornato a disposizione venerdì scorso e stasera, nella notte che può indirizzare il cammino europeo del Bologna, l’esterno vede di nuovo la maglia da titolare. Pronto a riprendersi la scena e a spingere i rossoblù verso gli ottavi.

Bologna, Bernardeschi torna sulla destra

Il futuro del Bologna in Europa League è ancora tutto da scrivere. Attualmente 15esimo con 12 punti, la squadra di Italiano potrebbe ancora sperare nella qualificazione diretta agli ottavi a condizione della vittoria nell’ultima trasferta della League Phase. Anche se le probabilità di scavalcare le altre sette concorrenti all’ottavo posto (dal Celta al Porto) sono minime, i tre punti rimangono l’obiettivo principale. Aumentando la propria posizione nella classifica, infatti, i rossoblù si qualificherebbero ai play-off come testa di serie, giocando la gara di ritorno al Dall’Ara.

Dunque, a Tel Aviv spazio ai migliori. A partire da Federico Bernardeschi. Nell’ultima settimana l’ex Juventus si è allenato in gruppo, recuperando la miglior condizioni fisica possibile in vista di stasera. Con Orsolini alle prese con una tendinite, la posizione di esterno destro sarà ricoperta dal classe 1994 con ogni probabilità. Dopo l’assenza con il Celtic, è arrivato il momento di tornare a incidere nelle serate europee per Bernardeschi.

Crescita europea

Il rendimento di Bernardeschi in Europa League testimonia la sua crescita costante nel contesto rossoblù. Dalla sconfitta di Birmingham, in cui partì titolare, Italiano ha calibrato il suo impiego in base all’avversario e, soprattutto, il calendario – per evitare ricadute fisiche. Poi, l’exploit con il Salisburgo e la doppietta a Vigo hanno mostrato quanto possa incidere grazie alla sua qualità ed esperienza. Stasera, nella serata più importante (almeno finora) del suo cammino europeo, il Bologna non può prescindere dalla presenza di Bernardeschi.

Un gol dal record personale

Proprio nelle ultime due gare disputate in Europa League, Bernardeschi è tornato ad inserire il suo nome nel tabellino. Gol contro la formazione austriaca, a cui va aggiunta la doppietta decisiva contro il Celta. Il suo record personale è fermo a 4 reti, firmato nel 2015/16 con la Fiorentina. Stasera potrebbe essere la serata giusta per eguagliarlo. E, perché no, superarlo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook