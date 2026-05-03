Orsolini per punire ancora il Cagliari, il Bologna cerca il record per rialzarsi

Il Cagliari, al Dall’Ara, porta bene e il Bologna ha bisogno di vincere davanti alla sua gente. Nonostante i risultati deludenti arrivati sotto San Luca, gli spalti saranno gremiti e i tifosi rossoblù sperano nel quinto successo casalingo di fila contro i sardi. Un dato mai arrivato contro gli isolani, ma i precedenti sorridono con 9 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 12 sfide giocate in terra felsinea tra le due compagni.

Un Cagliari in forma e un Bologna che deve vincere

I ragazzi di Pisacane arrivano al Dall’Ara reduci dalla grande vittoria di settimana scorsa contro l’Atalanta (3-2), una salvezza sempre più vicina, ma non ancora matematica. Il Bologna dopo le due sconfitte con Juventus e Roma cerca la via d’uscita da un brutto momento iniziato contro l’Aston Villa, al quale però bisogna rispondere per non arrendersi ad un finale esageratamente amaro.

Il popolo rossoblù ha risposto presente con quasi 29mila spettatori pronti a prendere posto per il calcio d’inizio fissato alle 12:30. Quella di oggi è una grande opportunità per ritrovare la vittoria e lanciarsi verso un trittico finale che vedrà le sfide a Napoli, Atalanta e Inter.

I precedenti

I rossoblù non perdono in casa contro il Cagliari dal 2010, da quel momento, come detto 9 vittorie e 3 pareggi. Le vittorie di fila sono poi cinque, se sommiamo anche quella ottenuta nel 2022 in Coppa Italia con il risultato di 1-0.

Prima però un 3-2 frutto della doppietta di Barrow e il sigillo di Soriano (2020), l’anno successivo un 2-0 a firma De Silverstri, Arnautovic. Da segnalare anche il 2-1 del 2023, quando con le reti di Zirkzee e Fabbian i rossoblù si lanciarono verso la qualificazione in Champions. L’ultima sfida risale invece allo scorso due marzo, quando fu’ Orsolini con la sua doppietta a ribaltare l’1-0 iniziale di Piccoli.

Orsogol, i sardi tra le vittime preferite

Il numero 7 del Bologna quando vede Cagliari si accende, nelle ultime quattro sfide l’Orso è andato sempre a rete e grazie alla doppietta dello scorso anno ha fatto cinque, che diventano sei con la rete risalente al 2022. Con i gol del classe ’97 i rossoblù hanno vinto 3 volte e perso 2.

Dopo aver ritrovato il gol nel 2-0 contro il Lecce oggi potrebbe essere una grande occasione per mantenere una buona abitudine e far sorridere nuovamente un Dall’Ara pronto a sostenere la squadra ma anche a contestarla in caso di mancata abnegazione.

Fonte: Davide Centonze – Più Stadio

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