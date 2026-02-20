Bologna, le notizie della giornata odierna (20/2/2026)

Oggi è stato il solito venerdì europeo, dunque una giornata libera per i rossoblu vittoriosi a Brann. Le notizie riguardanti il Bologna, però, continuano a proliferare incessantemente, anche quando i prati di Casteldebole restano illibati. Avete avuto una giornata intensa di lavoro? Vi siete persi qualche novità extracampo nelle ultime ore? Nessun problema, a rendere più lieta la vostra serata e tenervi compagnia ci pensa il consueto riassunto di 1000cuori.

Stadio Dall’Ara: il timer scorre per gli Europei

Alle porte dell’estate, sapremo se Bologna sarà una delle candidate a ospitare i campionati Europei del 2032, organizzati dall’Italia in collaborazione con la Turchia. Dei cinque stadi azzurri, già tre sono stati presentati, mentre il Dall’Ara resta uno dei papabili inclusi. Bisognerà però rispettare precise normative UEFA in collaborazione con il Comune. Il rischio, se non si dovessero trovare due stadi, è di perdere il mandato: sarà la Dotta a salvare l’evento?

Holm tornerà in rossoblu?

Voci e controvoci. Il personaggio più discusso del calciomercato invernale in quel di Bologna, Emil Holm, ha potuto giocare solo pochi minuti con la maglia della Juve. Durante la gara più importante, il derby d’Italia lo svedese ha riportato un infortunio che lo terrà fermo per gran parte del finale di stagione. L’epilogo dunque sembra quasi scontato: i bianconeri non dovrebbero riscattare il terzino, rimandandolo a Bologna. Quest’estate si scatenerà un’asta?

Bologna: Pobega in dubbio per lunedì

Tommaso Pobega, subentrato al 75′ nella partita di ieri contro il Brann, è scivolato sul campo difficile dello stadio di Bergen. Ha continuato a giocare fino al triplice fischio, ma le sue condizioni andranno valutate per escludere problemi muscolari seri. Se i controlli dovessero andare bene tornerebbe a disposizione del mister per il campionato dopo aver scontato la squalifica rimediata contro il Parma. Altrimenti, farà compagnia a Lyko ai box.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook