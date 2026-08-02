Bologna-Cambuur, doppia vittoria per Tedesco: brilla la coppia Bernardeschi-Orsolini

Buona la prima e anche la seconda. Nella doppia amichevole di ieri contro il Cambuur – a porte chiuse e non trasmessa in streaming – i rossoblù si sono imposti in entrambi i turni per 3-1. A segno Odgaard, Cambiaghi e Lo Monaco nel turno delle 11; mentre alle 17:30 ci hanno pensato Dominguez, Dallinga e un’autorete degli avversari.

Bologna-Cambuur: la coppia Bernardeschi-Orsolini convince

Come riportato quest’oggi da Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, nella prima partita Domenico Tedesco ha voluto puntare sulla coppia Bernardeschi-Orsolini. Il tecnico ha utilizzato il numero dieci come mezzala destra con libertà di movimento e possibilità di occupare spesso la trequarti, mentre il sette nel solito ruolo di esterno.

Dai loro passaggi si sono creare le prime occasioni targate Bernardeschi e Cambiaghi, infine il gol del 2-0 siglato dallo stesso Cambiaghi e nato da un’imbucata del numero 10 per Orsolini che, arrivando davanti al portiere, ha offerto al compagno un pallone a porta vuota.

Buona la prestazione di Lo Monaco, ottimi segnali da Odgaard

Contro il Cambuur, formazione olandese neopromossa in Eredivisie ,è da sottolineare l’ottima prestazione di Lo Monaco, classe 2008 della Primavera, che ha segnato a mezz’ora dalla ripresa. Inoltre, ottimi segnali da Jens Odgaard che si è distinto non solo per il gol e per due grandi occasioni, ma per l’ottima capacità di dialogare con i compagni aprendo spazi per le incursioni centrali.

Bologna in crescita, ma ancora qualche sbavatura in difesa

Il Bologna, che finora nelle amichevoli non aveva mai segnato 3 gol, ha mostrato dunque di star facendo notevoli passi avanti per la preparazione della nuova stagione. C’è più continuità nella pressione alta, nella ricerca di trame per le vie centrali per poi innescare gli esterni in fase di rifinitura.

Tuttavia, ci sono stati anche alcuni aspetti negativi. Per la terza volta in quattro amichevoli infatti, il Bologna ha subito gol. Contro il Cambuur, il momentaneo 2-1 è nato su un errore di lettura di Casale. Il difensore è stato schierato come centrale di sinistra al fianco di Helland, ruolo in cui Tedesco aspetta Heggem, il cui ritorno è previsto questo martedì.

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