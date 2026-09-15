Bologna, si apre il caso Skorupski: Pessina scalpita

Una partita a due facce, l’ultima al Maradona contro il Napoli. Da una parte, il pre-partita con tutto il caso Skorupski. Dall’altra, l’esordio stagionale di Massimo Pessina in campionato, sempre contro il Napoli. Ormai diventata una partita dal sapore speciale per il classe 2007.

Tuttavia, in casa Bologna c’è bisogno di fare chiarezza. Il titolare, come affermato da Domenico Tedesco, resta Skorupski, o bisogna aspettarsi una riconferma di Pessina anche alla prossima giornata contro il Torino?

Bologna, dall’assenza di Skorupski alla titolarità di Pessina

Dietro l’esclusione di Skorupski contro la squadra di Allegri sembra esserci qualcosa di più di un semplice ritardo alla riunione pre-partita (la motivazione data da Marco Di Vaio, direttore sportivo rossoblù, nel pre-partita del Maradona). Come ricostruito da Dario Cervellati nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, il portiere non avrebbe solo fatto ritardo, ma non si sarebbe proprio presentato. Da qui la scelta di schierare Pessina.

Proprio contro il Napoli, il classe 2007 aveva fatto il suo esordio assoluto in Serie A, subentrando dopo l’infortunio di Skorupski. E sempre contro gli azzurri, al Maradona, ha avuto un’altra occasione importante. Domenica è arrivata un’altra presenza, ma per una ragione inattesa. E contro il Torino chi ci sarà tra i pali? Le gerarchie sono chiare, ma non si esclude un’altra sorpresa, soprattutto considerando gli errori commessi di recente dal polacco (la papera contro l’Atalanta su tutti).

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