Bologna, 62 milioni di valore fuori casa: la classifica dei prestiti in Serie A

Una parte consistente del patrimonio del Bologna è lontana da Casteldebole. È quanto emerge dalla classifica stilata da Transfermarkt sul valore complessivo dei giocatori di proprietà dei club di Serie A attualmente in prestito, comprese le formazioni Under 23. I rossoblù occupano il settimo posto con 24 prestiti e un valore di mercato totale stimato in 62 milioni di euro.

La classifica dei prestiti e la posizione del Bologna

Davanti al Bologna ci sono Fiorentina, Milan, Juventus, Roma, Atalanta e Inter. I viola guidano la graduatoria con 30 calciatori in prestito per un valore complessivo di 151 milioni, mentre il Milan è secondo a quota 123 milioni. La Juventus, nonostante i 57 giocatori coinvolti, si trova al terzo posto con 110 milioni. Il Bologna precede invece il Como, ottavo con 45 milioni, e il Napoli, undicesimo con 37.

Il prestito e un’occasione?

È un numero consistente di giocatori che, per motivi diversi, stanno proseguendo il proprio percorso lontano da casa. Ma il dato significativo riguarda il valore che hanno prodotto e stanno producendo quei 24 prestiti: 62 milioni complessivi è un valore di mercato che il club può, e deve, ritrovare in futuro, attraverso il rientro di alcuni elementi che hanno le potenzialità per diventare importanti nell’organico rossoblù.

Valore economico e rendimento necessario

Ma la classifica va letta anche nell’altra direzione. Avere 24 giocatori in prestito significa concretamente che una parte significativa del patrimonio tecnico del Bologna non è attualmente a disposizione della prima squadra. Il valore stimato da Transfermarkt non equivale dunque a una disponibilità immediata né a risorse già trasformate in rendimento sul campo.

È una rappresentazione, piuttosto, numerica del patrimonio costruito dal club e distribuito tra diverse esperienze. Un capitale che dovrà essere valutato nel tempo, tra giocatori che potranno tornare, elementi da valorizzare ulteriormente e possibili operazioni di mercato. Per il Bologna, dunque, i 62 milioni fuori casa sono tanto una risorsa quanto una questione di gestione.

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