La sconfitta a Napoli e le parole di Di Vaio, Ferguson e Tarozzi: Bologna, le notizie del 13 settembre

Le notizie di oggi in casa Bologna FC riguardano principalmente la partita contro il Napoli, terminata per 1-0 per i partenopei. I rossoblù restano così fermi a un solo punto dopo quattro giornate di Serie A, con il gol di Lobotka a decidere una gara nella quale la squadra rossoblù ha mostrato poca incisività offensiva. Prima della partita, Marco Di Vaio ha spiegato anche la scelta di Pessina al posto di Skorupski, mentre nel post-partita Lewis Ferguson e il vice allenatore Tarozzi hanno analizzato il momento negativo.

Napoli-Bologna, Lobotka decide: rossoblù ancora a un punto

Il Bologna torna da Napoli con una sconfitta di misura ma pesante da mandare giù. Al Maradona finisce 1-0 per gli uomini di Massimiliano Allegri, con Lobotka decisivo al 66’. La squadra, affidata a Tarozzi a causa dell’espulsione di Tedesco, ha disputato un primo tempo ordinato, riuscendo a contenere le iniziative del Napoli e trovando anche il gol con Theate, poi annullato per fuorigioco dopo l’intervento del VAR..

Nella ripresa il Napoli ha alzato la pressione e trovato il vantaggio. Il Bologna ha faticato a reagire, costruendo poco in avanti e riuscendo a rendersi pericoloso soltanto nel finale con Mbangula. Al triplice fischio arriva così la terza sconfitta in quattro giornate.

Qui la cronaca completa di Napoli-Bologna.

Bologna FC, notizie da Di Vaio

Prima del fischio d’inizio, Marco Di Vaio ha parlato ai microfoni di Sky Sport, difendendo le scelte della società e la qualità della nuova rosa. Di Vaio ha spiegato la decisione di lasciare Skorupski in panchina: nessuna scelta tecnica, ma conseguenza di un ritardo alla riunione tecnica mattutina. Il portiere, secondo il regolamento interno condiviso dal gruppo, avrebbe accettato serenamente la punizione lasciando il posto a Pessina.

Qui tutte le dichiarazioni di Di Vaio prima di Napoli-Bologna.

Le dichiarazioni post-partita di Ferguson

Nel post-partita, Lewis Ferguson non ha nascosto la delusione per il risultato. Il capitano ha riconosciuto le difficoltà del Bologna, soprattutto nella ripresa, quando la squadra è rimasta troppo bassa e ha perso intensità ed energia.

«Dopo quattro partite un punto non basta», ha ammesso Ferguson, mettendo in evidenza però anche la fiducia nel gruppo. Secondo il centrocampista, i principi di gioco sono presenti e la qualità non manca, ma serve trasformare il possesso in occasioni concrete per gli attaccanti.

Qui le parole di Ferguson dopo la sconfitta di Napoli.

Tarozzi: «Dobbiamo toglierci questa negatività»

Andrea Tarozzi ha analizzato la partita sottolineando la solidità mostrata dal Bologna nel primo tempo, ma anche la poca qualità espressa nella metà campo offensiva. Per il vice-tecnico rossoblù, il Napoli ha giocato con maggiore qualità e ha finito per meritare la vittoria.

Il dato che pesa maggiormente resta però quello delle tre sconfitte per 1-0 nelle prime quattro giornate. Tarozzi ha parlato di un momento poco fortunato, ricordando il gol annullato a Theate e il palo colpito contro l’Atalanta, ma ha chiesto alla squadra di reagire. «Dobbiamo toglierci questa negatività», è il messaggio del tecnico.

Qui tutte le dichiarazioni di Tarozzi dopo Napoli-Bologna.

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