Pagelle Napoli-Bologna 1-0: Cambiaghi unico vivo dell’attacco. Pessina cede solo alla conclusione sporca di Lobotka

Sconfitta di misura, ma meritatissima per il Bologna che a Napoli cede 1-0 con la rete di Stanislav Lobotka. Prestazione sostanzialmente insufficiente da tutta la squadra, anche per via delle scelte tattiche operate da mister Tedesco e il suo staff.

Le pagelle di Napoli-Bologna

PESSINA 6: qualche indecisione nel primo tempo per il giovanissimo portiere bolognese soprattutto sulle uscite. Sul gol dell’1-0 non ha colpe, visto che la conclusione di Lobotka arriva da posizione ravvicinatissima. Nel finale tiene in partita la squadra con due buoni interventi su De Bruyne e Favasuli.

HOLM 6: il terzino destro fa buona guardia difensiva sulla fascia nella quale a turno stazionano inizialmente Vergara e De Bruyne. Nella seconda parte entra Lang, e salvo, uno spunto iniziale lo svedese continua nella sua ottima prestazione in non possesso.

HEGGEM 5: lui come Theate sono in perenne sofferenza sulla velocità sugli inserimenti delle mezzali e sulla fisicità di Hojlund. Centralmente il Napoli rischia di bucare spesso la difesa rossoblù e, senza l’aiuto dei centrocampisti,

THEATE 5: con il compagno norvegese riesce a limitare centralmente il Napoli, ma va spesso in apnea e senza l’aiuto dei centrocampisti l’apnea sarebbe diventata facilmente affogamento.

MIRANDA 5.5: annulla completamente Politano e costringe Allegri a cercare una soluzione nella ripresa con l’ingresso di Favasuli fatica molto di più. Lo spagnolo viene messo fin da subito in difficoltà dalla rapidità del calabrese che alla fine mette a segno l’assist del vantaggio azzurro.

POBEGA 5.5: tanta corsa, poca qualità. Anche quando arriva alla conclusione sbaglia completamente. Il centrocampo molto muscolare schierato da mister Tedesco, però, non aiuta nessuno dei tre mediani a dimostrare la loro qualità. DAL 58° LIBRA 5.5: per buona parte della sua prestazione si limita a vagare a vuoto per il campo. Solo negli ultimi minuti tenta una sortita offensiva, quando ha l’unico pallone giocabile della sua gara.

FERGUSON 6: il capitano fa tanto lavoro sporco, ma l’impostazione bassa della manovra e la gestione del pallone non sono nel suo repertorio. Pesce fuor d’acqua.

AMONDARAIN 5: cerca di alzare il livello di fisicità della sua prestazione per entrare in partita. Il giallo rimediato molto presto all’interno della gara lo limita molto e nel secondo tempo scompare dai radar. DAL 67° MORO 5.5: solo nel finale, quando i rossoblù alzano il baricentro, entra in partita con qualche pallone toccato ma troppo poco rispetto alla qualità del suo piede.

BERNARDESCHI 5.5: in avanti non si vede praticamente mai. Spesso schiacciato a supporto di Holm, il numero 10 è molto limitato dall’atteggiamento molto remissivo dei rossoblù che non costruiscono mai nulla e condizionano la prestazione dei giocatori offensivi. DALL’82° ENEM S.V.

PICCOLI 5: abbandonato a sé stesso in mezzo a Marin e Rrahmani fa una fatica matta anche solo a controllare un pallone e a giocarlo in maniera ordinata e pulita. Col passare dei minuti, scompare sempre di più dalla gara e alla fine Tedesco e il suo staff decidono di sostituirlo. DAL 58° ODGAARD S.V.: oltre mezz’ora in campo e forse due o tre palloni toccati. La colpa non è sua, ma di chi lo ha schierato punta dopo averlo utilizzato per mesi sostanzialmente da mezzala.

CAMBIAGHI 6: tra i due esterni offensivi titolari, quello che ha più spazio e spirito d’iniziativa è soprattutto l’ex Empoli. L’abbassamento del baricentro della squadra rossoblù però lo mette in grande difficoltà e si spegne alla lunga. DALL’82° MBANGULA S.V.

ALL. TEDESCO (TAROZZI) 4.5: se la scelta era quella di andare a Napoli a fare difesa e contropiede, il progetto è fallito in maniera fragorosa. I rossoblù non ripartono mai, anzi vanno in grandissima sofferenza nella ripresa e tentativo dopo tentativo, alla fine, gli azzurri passano. Il finale è la rappresentazione plastico di come il Napoli sarebbe stato serenamente attaccabile.

NAPOLI: Milinkovic-Savic 6, Di Lorenzo 5.5, Rrahamani 6, Marin 5, Spinazzola 6, Gilmour 5.5, Lobotka 6.5, De Bruyne 6+ (dall’88° Olivera S.V.), Vergara 5.5 (dal 46° Lang 5), Højlund 5.5 (dal 75° Lucca S.V.), Politano 5.5 (dal 46° Favasuli 7), Allegri 6.

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