Bologna, Castro e Dallinga chiamati a segnare (Stadio)

A Casteldebole sono rimasti in due per un posto. Immobile si prepara a muovere i suoi primi passi in Ligue 1 con la maglia del Paris FC, mentre Castro e Dallinga continuano la preparazione verso il Milan. Considerando il contributo minimo dell’italiano in questa prima parte di stagione, Italiano ha deciso di puntare sugli altri due per riscrivere il destino del Bologna.

Bologna, Castro più di Dallinga

Le capacità dei due attaccanti sono indiscusse in casa Bologna. Castro ne ha dato la prova con il tiro al volo sotto l’incrocio del Bentegodi, dopo aver segnato anche a San Siro contro l’Inter. Dallinga, invece, prima di segnare contro il Celtic, mancava all’appuntamento con il gol dal 27 novembre. Per guidare l’attacco del Bologna serve continuità, non può essere altrimenti. Seppur il gol non deve diventare un ossessione, i due non possono non ripagare la fiducia del loro allenatore.

Caratteristiche differenti

Le caratteristiche di entrambi non rispecchiano quelle di un numero 9 tipico. Castro sa dialogare con i compagni, si abbassa per ricevere, si muove per portare via il centrale difensivo e liberare spazi per gli inserimenti dei compagni. Insomma, non è solo il finalizzatore della manovra offensiva rossoblù, ma in molte occasioni anche il costruttore. Capacità su cui deve ancora migliorare Dallinga. Le caratteristiche dell’olandese si avvicinano maggiormente a quelle di un rapace d’area di rigore. Su tre tiri in porta, però, solo uno si è trasformato in rete. Ecco perché Italiano potrebbe affidarsi ancora sull’argentino contro i rossoneri.

Nonostante il ruolo da regista offensivo, Castro ricopre il secondo posto del podio nella classifica marcatori del Bologna (7, contro i 4 di Dallinga). Contro i rossoneri potrebbe essere ancora lui a conquistare una maglia da titolare, con il numero 24 pronto a subentrare. Con ogni probabilità, questo sarà il tandem che guiderà i rossoblù fino alla fine della stagione. La situazione in classifica non sorride alla squadra dell’allenatore ex Fiorentina, ma il destino è ancora tutto da scrivere. Per tornare a sognare l’Europa, Castro e Dallinga sono chiamati a segnare.

Fonte – Dario Cervellati, Stadio

