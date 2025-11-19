Bologna, Castro: «Non dobbiamo perdere di vista i nostri obiettivi. Tanti mi invitano a vestire la maglia dell’Italia»

Santiago Castro sta vivendo un momento d’oro sotto le Due Torri. Con la doppietta a Parma, sono saliti a 4 il numero dei gol segnati in stagione dall’argentino, candidandosi fortemente per un posto nella cerchia che si contenderà il titolo di capocannoniere. Intanto, Santiago Castro ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rai 2, commentando le prospettive personali e il futuro del Bologna.

Bologna, l’intervista a Castro

Sul prossimo avversario del Bologna in Serie A

«È tanto tempo che il Bologna non batte l’Udinese dunque giocare lì sarà un grande stimolo. Sappiamo cosa dobbiamo fare, abbiamo qualche giorno per preparare bene la partita».

Il suo pensiero sul cammino in campionato e la possibilità di vincere lo Scudetto

«Mancano 10 mesi di campionato, non dobbiamo perdere di vista i nostri obiettivi: fare bene in ogni partita e ottenere risultati in tutte le competizioni».

Sugli infortuni che ha subito recentemente il Bologna

«Sembra che conviviamo con la sfortuna, abbiamo perso per infortunio 5 giocatori. La rosa è forte, il livello è alto e i sostituti possono rimpiazzare bene i titolari».

Sulla possibilità di vestire la maglia dell’Italia

«Tanti, scherzando, mi invitano a vestire la maglia dell’Italia ma non posso e non voglio. Il mio desiderio è giocare con l’Argentina».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook