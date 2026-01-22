Bologna-Celtic: Formazione quasi obbligata per mister Italiano

Poche incognite e tante scelte obbligate. È così che il Bologna si avvicina alla penultima gara della League Phase di Europa League, in programma questa sera alle 18:45 al Dall’Ara contro gli scozzesi del Celtic. Un periodo sicuramente non fortunato per la squadra di Italiano, in crisi di risultati e martoriata da infortuni e situazioni critiche.

Bologna-Celtic: assenti Castro, Orsolini e Freuler

Freuler non ritornerà, per il momento, in lista UEFA. È questa la notizia del momento, confermata ieri in conferenza stampa da Vincenzo Italiano, che ha preferito tenere in rosa Dominguez per le competizioni europee. Le motivazioni, però, non sono da ricercare nella condizione fisica dello svizzero, in ottimo recupero, ma bensì nell’emergenza offensiva che attanaglia i Rossoblù. Oltre all’infortunato Bernardeschi e ad un Immobile fuori lista, infatti, rischiano di non essere della partita questa sera neanche Orsolini e Castro.

I due migliori marcatori Rossoblù sono stati fermati nelle ultime ore da un virus intestinale ed un’influenza, che con buone probabilità li terranno lontani dall’Europa League. Molto remota, invece, la possibilità di non vederli in campo domenica a Genova. Non ci saranno stasera, invece, Lucumì ed Helland, il primo infortunato ed il secondo fuori dalla lista UEFA. Stringerà i denti, invece, Martin Vitik, che proverà ad esserci almeno per la panchina.

Ecco chi gioca

I tanti forfait, quindi, obbligano il tecnico Rossoblù ad una formazione molto rimaneggiata, che però tra i pali vedrà il ritorno di Lukasz Skorupski. Davanti al portiere polacco coppia di centrali formata da Casale ed Heggem, con sulla destra Zortea chiamato a far rifiatare uno spaesato Holm e sulla sinistra Miranda, squalificato per la trasferta di Genova. In mezzo al campo molto probabile il ritorno di Moro, che dovrebbe essere preferito a Pobega per affiancare Ferguson.

Davanti, infine, è Cambiaghi il maggior indiziato a rifiatare partendo dalla panchina. Alle spalle della punta Dallinga, infatti, pronti Dominguez, Odgaard e Rowe.

