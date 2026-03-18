Bologna, che tegola: Skorupski fuori fino a fine stagione

Non ci voleva. Né per il ragazzo, né tantomeno per la squadra, che sembrava avviarsi in direzione contraria a tutti quegli infortuni che l’avevano falcidiata in tempi recenti. Eppure, il responso sull’infortunio del portiere polacco non lascia spazio a dubbi: lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero sono stimati in sei, otto settimane. Skorupski ha già iniziato l’iter riabilitativo.

Nella migliore delle ipotesi il portiere potrebbe rientrare in campo a maggio: in quella peggiore il giocatore avrebbe concluso in anticipo la sua stagione. Salterà anche la gara decisiva della sua Polonia, quella dello spareggio mondiale. È il secondo infortunio serio stagionale che colpisce il giocatore rossoblù, il che induce la società a profonde riflessioni per il futuro.

Anche De Silvestri ha subito lo stesso infortunio di Skorupski, ma nella gamba destra e con un grado di entità minore (lesione di primo grado) rispetto al nazionale polacco. Per ‘Lollo’ i tempi di recupero sono stimati in tre settimane. Nikola Moro, invece, uscito acciaccato dal derby di domenica pomeriggio, si è allenato regolarmente con i compagni ieri e si è messo alle spalle il dolore all’anca.

Con Skorupski fuori, Ravaglia sarà il titolare?

Ravaglia parte davanti nelle gerarchie rispetto a Pessina e sarà il titolare tra i pali del Bologna domani sera. Pochi dubbi per Vincenzo Italiano: lo squalificato Miranda lascerà il posto al ballottaggio tra Lykogiannis e Joao Mario, quest’ultimo dirottato a sinistra se Zortea sarà il titolare a destra. Lucumì guiderà la difesa, al suo fianco è pronto Vitik: difficile vedere Heggem far coppia con il colombiano.

A centrocampo sicuri di un posto Ferguson e Freuler, mentre sarà duello fino all’ultimo tra Pobega e Moro per una maglia da titolare in mediana. Davanti si rivedranno Rowe, Bernardeschi e Castro, a ricomporre il tridente che tanto bene ha fatto nella partita di andata. Questa mattina i rossoblù svolgeranno la rifinitura a Casteldebole, prima di partire alla volta di Roma.

Fonte: Marco Vigarani, Corrbo

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