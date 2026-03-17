Roma-Bologna: esodo Rossoblù, l’Olimpico si scalda

Partiranno in più di tremila da Bologna. Destinazione? Roma, stadio Olimpico. Per il ritorno dell’ottavo di finale di Europa League che ci dirà chi tra Rossoblù e Giallorossi passerà ai quarti dopo l’1-1 dell’andata al Dall’Ara. I tifosi Rossoblù riempiranno il settore ospiti, già sold out da giorni, pronti a sostenere i propri ragazzi. Nel frattempo la curva Sud giallorossa prepara la coreografia: l’Olimpico sarà molto caldo.

Esodo dei tifosi del Bologna: in 3500 verso la Capitale

Giovedì si muoveranno in 3500 tifosi da Bologna verso Roma: un esodo da record per questa stagione. Degno dell’importanza della partita: il Bologna si gioca l’accesso ai quarti di finale di Europa League e ha bisogno di una vittoria. Fondamentale quindi il supporto dei suoi tifosi che hanno risposto presente alla chiamata. Il settore ospiti dell’Olimpico infatti è sold out da venerdì. I rossoblù in possesso di Fidelity Card potranno acquistare biglietti anche negli altri settori dello stadio.

Partiranno giovedì, i fedelissimi rossoblù: un dispiegamento di una ventina di pullman e una trentina di minivan organizzati dal Centro Bologna Clubs e dai gruppi della curva. Senza contare chi raggiungerà la capitale in treno o in auto. La trasferta a Roma fa tornare in mente dolci ricordi ai tifosi bolognesi: la speranza è quella di vivere un’altra notte magica all’Olimpico. E la squadra, con il trend di vittorie fuori casa dalla sua parte, vuole regalare questa gioia ai suoi supporters.

La risposta di Roma: bolgia all’Olimpico

Quello dei tifosi del Bologna sarà un grande esodo, ma i supporters della Roma non saranno da meno. Al momento sono ancora acquistabili gli ultimi posti in vari settori delle due tribune, ma l’Olimpico da qui a giovedì sarà sold out. E si prepara ad essere colorato di giallorosso. La Curva Sud ha infatti diramato un comunicato: «Invitiamo tutti i tifosi che assisteranno alla partita a portare la propria bandiera. Insieme alla coreografia che verrà realizzata in curva sud e distinti sud coloreremo tutto lo stadio».

Un ambiente -per citare Gasperini– caldo allora, quello di giovedì sera all’Olimpico. L’allenatore aveva -diciamo così- notato il tifo bolognese all’ andata e chiesto altrettanto ai suoi tifosi per il ritorno. Ma, caro Gasp, giovedì in mezzo alla bolgia giallorossa ci sarà una bella parte di quel calore che hai sentito al Dall’Ara.

Fonte: Resto del Carlino

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